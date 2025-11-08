Faridabad Murder Case: फरीदाबाद में महिला की संदिग्ध मौत... शादी के 10 साल बाद ससुरालवालों पर हत्या का केस दर्ज
(Photo credits File)

Faridabad Murder Case: गुरुग्राम के फरीदाबाद से एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां 30 वर्षीय महिला की संदिग्ध हालात में मौत हो गई. मृतका की पहचान शशिबाला के रूप में हुई है, जिसकी शादी करीब 10 साल पहले तिलपत गांव निवासी ललित उर्फ संजू से हुई थी. पुलिस के मुताबिक, गुरुवार तड़के करीब 1.30 बजे एक प्राइवेट अस्पताल से महिला की मौत की सूचना मिली थी. शुरुआती जांच में गला दबाकर हत्या की आशंका जताई जा रही है.

ये भी पढें: Mumbai Shocker: मुंबई के कूपर हॉस्पिटल में डॉक्टरों पर हमला… इलाज के दौरान महिला की मौत के बाद भड़के परिजन, तीन डॉक्टर घायल

फोन पर दी थी जान से मारने की धमकी, अगले दिन मिली मौत की खबर

मृतका की मां रेखा, जो पलवल जिले के मांडकौल गांव की रहने वाली हैं, ने गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि उनकी बेटी को उसके पति ललित, सास ओमवती, देवर तारा और नीरेज के साथ-साथ ननद मंजू, शाइली और विनीता लगातार मानसिक रूप से परेशान करते थे. रेखा ने बताया कि 5 नवंबर को दोपहर करीब 12 बजे बेटी का फोन आया था. उसने कहा कि ससुरालवाले फिर उसे प्रताड़ित कर रहे हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं. अगले ही दिन सुबह उसकी मौत की खबर मिली.

ससुरालवालों के खिलाफ हत्या और साजिश का केस दर्ज

मामले की शिकायत पीड़िता की मां रेखा ने फरीदाबाद पुलिस में दर्ज कराई है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने पति ललित समेत छह परिजनों के खिलाफ बीएनएस की धारा 103(1) (हत्या) और 61 (आपराधिक साजिश) के तहत केस दर्ज किया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की पुष्टि हो सकेगी. फिलहाल सभी आरोपियों की तलाश जारी है.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, प्राथमिक जांच में यह सामने आया है कि मृतका को लंबे समय से ससुराल में झगड़ों और प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा था. फरीदाबाद पुलिस ने कहा कि इस केस को गंभीरता से लिया गया है और जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा.

 