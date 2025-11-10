Who is Khushboo Ahirwar: इंस्टाग्राम की 'डायमंड गर्ल' की संदिग्ध मौत, लिव इन पार्टनर फरार, तलाश में जुटी पुलिस

Khushboo Ahirwar | @DiamondGirl30)

Who is Khushboo Ahirwar: भोपाल की रहने वाली 21 वर्षीय उभरती मॉडल खुशबू अहिरवार (Khushboo Ahirwar) की मौत ने पूरे मध्य प्रदेश को हिला दिया है. सोमवार तड़के उनकी लाश सीहोर जिले के भैंसाखेड़ी स्थित एक प्राइवेट अस्पताल के बाहर मिली, जहां खुशबु के बॉयफ्रेंड कासिम ने उन्हें छोड़कर फरार हो गया. डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया और तुरंत पुलिस को सूचना दी. अस्पताल के बाहर रोती-बिलखती खुशबू की मां लक्ष्मी अहिरवार ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी की निर्दयता से पिटाई कर हत्या की गई है.

उन्होंने कहा, “उसके पूरे शरीर पर नीले निशान हैं… चेहरा सूजा हुआ है… निजी अंगों पर भी चोट… मेरी बेटी को बर्बर तरीके से मार दिया गया.” खुशबू की बहन ने भी कहा कि उसकी गला दबाकर हत्या की गई है और दोषी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए.

लिव-इन रिलेशन में रहती थी खुशबू

परिवार के अनुसार खुशबू पिछले कुछ समय से 27 वर्षीय कासिम के साथ लिव-इन में रह रही थी. दोनों उज्जैन से भोपाल वापस लौट रहे थे, तभी खुशबू की तबीयत अचानक बिगड़ गई. कासिम उसे अस्पताल तो लेकर आया, लेकिन अचेत होते ही भाग गया.

तीन दिन पहले कासिम ने खुशबू की मां को फोन कर कहा था, “आपकी बेटी मेरे साथ है, मैं उसे उज्जैन ले जा रहा हूं. चिंता मत करना.” फिर आखिरी बार खुशबू ने घर पर कॉल कर बताया था, “कासिम अच्छा इंसान है, चिंता न करें… मैं उसके साथ हूं.” लेकिन वही आखिरी बातचीत साबित हुई.

इंस्टाग्राम पर ‘डायमंड गर्ल’

खुशबू सोशल मीडिया पर तेजी से लोकप्रिय हो रही थीं. उनका इंस्टाग्राम अकाउंट @DiamondGirl30 हजारों फॉलोअर्स के साथ एक्टिव था. खुशबू अपने दम पर मॉडलिंग में करियर बनाने के सपने देख रही थीं. BA की पढ़ाई बीच में छोड़ उन्होंने भोपाल में किराए पर रहना शुरू किया था.

पुलिस ने शुरू की कासिम की तलाश

परवलिया पुलिस ने मामला दर्ज कर कासिम की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि खुशबू के शरीर पर मिले निशान बेहद संदेहास्पद हैं और यौन हिंसा की आशंका भी जताई जा रही है. पोस्टमार्टम गांधी मेडिकल कॉलेज, भोपाल में दंडाधिकारी की निगरानी में किया जा रहा है.

जांच अधिकारी ने कहा, “पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी. हत्या और यौन शोषण— दोनों एंगल से जांच चल रही है.”