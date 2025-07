Who is Kesavan Ramachandran: जानें कौन हैं केशवन रामचंद्रन जिन्हें मिली RBI के नए कार्यकारी निदेशक की जिम्मेदारी

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने केसवन रामचंद्रन को कार्यकारी निदेशक (Executive Director) नियुक्त किया है. उनकी नियुक्ति 1 जुलाई 2025 से प्रभावी हो गई है. इस पद पर नियुक्त होने से पहले वे जोखिम निगरानी विभाग (Risk Monitoring Department) में प्रमुख मुख्य महाप्रबंधक (Principal Chief General Manager) के पद पर कार्यरत थे. केसवन रामचंद्रन की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब भारत की वित्तीय प्रणाली को और अधिक मजबूती, पारदर्शिता और जोखिम प्रबंधन की जरूरत है. उनका अनुभव आरबीआई को इस दिशा में मजबूती देने में सहायक साबित होगा.

केसवन रामचंद्रन एक अनुभवी बैंकिंग विशेषज्ञ हैं, जिन्हें आरबीआई में तीन दशकों से अधिक का अनुभव है. उनके अनुभव के दायरे में मुद्रा प्रबंधन, बैंकिंग और गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण, प्रशिक्षण और प्रशासन शामिल हैं. वे आरबीआई स्टाफ कॉलेज के प्राचार्य (Principal) भी रह चुके हैं, जहाँ उन्होंने बैंक अधिकारियों को प्रशिक्षित करने में अहम भूमिका निभाई. रामचंद्रन को बोर्ड सदस्य के रूप में केनरा बैंक के साथ पांच वर्षों तक काम करने का अनुभव है. इसके अलावा, वे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) की ऑडिटिंग और एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड में भी दो वर्षों तक सदस्य रह चुके हैं.

Kesavan Ramachandran appointed as Executive Director of RBI with effect from July 01, 2025. pic.twitter.com/FVLk5bMzm2

