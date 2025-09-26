भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर कहां तक पहुंची बातचीत? सरकार ने दिया जवाब

PM Modi and Donald Trump | PTI

भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय ट्रेड डील को लेकर बातचीत जारी है. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने जानकारी दी कि दोनों देशों ने जल्द से जल्द इस समझौते को अंतिम रूप देने पर सहमति जताई है. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल 22 से 24 सितंबर तक अमेरिका दौरे पर रहा. इस दौरान गोयल ने अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जैमिसन ग्रीयर (Jamison Greer) और भारत में नामित अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर (Sergio Gor) से मुलाकात की. मंत्रालय के मुताबिक, वार्ता सकारात्मक रही और दोनों पक्षों ने समझौते के विभिन्न पहलुओं पर विचार साझा किए.

इस यात्रा के दौरान पीयूष गोयल ने ब्लैकस्टोन, फेडएक्स, आईबीएम, कार्लाइल ग्रुप और वारबर्ग पिंकस जैसी बड़ी अमेरिकी कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात की. इन कॉरपोरेट नेताओं ने भारत की आर्थिक वृद्धि पर भरोसा जताया और देश में अपने निवेश को और बढ़ाने की इच्छा जाहिर की.

जल्द हो सकता है समझौता

बयान के मुताबिक, दोनों पक्षों ने माना कि बातचीत के जरिए ट्रेड डील का ढांचा तय किया जा सकता है और अब लगातार संवाद बनाए रखते हुए जल्द ही एक संतुलित और लाभकारी समझौते पर पहुंचने का प्रयास होगा. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने जानकारी दी कि दोनों देशों ने जल्द से जल्द इस समझौते को अंतिम रूप देने पर सहमति जताई है.

भारत में निवेश को लेकर उत्साह

मंत्रालय के बयान में कहा गया कि अमेरिकी निवेशकों और बिजनेस लीडर्स ने भारत की ग्रोथ स्टोरी पर विश्वास जताया है. उन्होंने भारत को एक आकर्षक निवेश गंतव्य मानते हुए व्यापार और निवेश गतिविधियों को और तेज करने की बात कही.