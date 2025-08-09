Punjab State Rakhi Bumper Lottery 2025 का रिजल्ट कब आएगा, पहले विजेता को कितना इनाम मिलेगा? एक क्लिक में जानें सभी जरूरी डिटेल

Photo- punjablotterystore.com

Punjab State Rakhi Bumper Lottery 2025: अगर आप भी इस राखी पर अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, तो पंजाब स्टेट राखी बंपर लॉटरी 2025 आपके लिए सुनहरा मौका लेकर आई है. इस बार का पहला इनाम पूरे 7 करोड़ रुपये का रखा गया है, जिसे विजेता को पक्का दिया जाएगा. ड्रॉ 16 अगस्त 2025 को होने वाला है और टिकट की कीमत मात्र 500 रुपये है. यह लॉटरी पंजाब सरकार के डाइरेक्टरेट ऑफ लॉटरीज द्वारा आयोजित की जाती है, जो अपनी पारदर्शिता और भरोसेमंद व्यवस्था के लिए जानी जाती है.

ये भी पढें: Punjab State Rakhi Bumper Lottery 2025: पंजाब स्टेट राखी बंपर लॉटरी 2025 की बिक्री शुरू, ₹7 करोड़ का पहला इनाम; जानें कब आएगा रिजल्ट?

कैसे खरीदें टिकट

इस साल राखी बंपर के टिकट A और B सीरीज में जारी किए गए हैं. आप किसी भी सीरीज का टिकट खरीद सकते हैं, लेकिन टिकट सीमित संख्या में हैं, इसलिए जल्दी लेना बेहतर रहेगा. ये टिकट ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट www.punjablotterystore.com पर भी उपलब्ध हैं.

पंजाब लॉटरी क्यों है खास

पंजाब स्टेट लॉटरीज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके बंपर ड्रॉ का पहला इनाम हमेशा बिके हुए टिकटों में से किसी एक को गारंटी के साथ दिया जाता है. इससे लोगों का भरोसा बना रहता है और हर साल लाखों लोग अपनी किस्मत आज़माने के लिए इसमें हिस्सा लेते हैं.

अन्य बड़े बंपर इनाम

राखी बंपर के अलावा, पंजाब लॉटरी में दिवाली बंपर (Diwali Bumper Lottery), नए साल का बंपर (New Year Bumper Lottery), होली बंपर (Holi Bumper Lottery) और बैसाखी बंपर (Baisakhi Bumper Lottery) जैसे कई बड़े ड्रॉ होते हैं. इनमें 2.5 करोड़, 5 करोड़ और 7.5 करोड़ रुपये तक के इनाम भी मिलते हैं. इसके साथ ही हजारों छोटे-बड़े इनाम होते हैं, जो कई प्रतिभागियों को जीत का मौका देते हैं.

इस राखी, 500 रुपये का टिकट आपके सपनों को हकीकत में बदल सकता है. बस समय रहते टिकट लेना न भूलें, क्योंकि मौका बार-बार नहीं आता.

Disclaimer: लॉटरी में भाग लेना पूरी तरह से आपकी व्यक्तिगत पसंद है, और इसके परिणामस्वरूप हुए किसी भी नुकसान या लाभ के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं. लॉटरी खेलने से पहले सभी नियम और शर्तों को ध्यान से पढ़ें और समझें.