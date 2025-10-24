शर्मनाक! प. बंगाल की ब्यूटीशियन का Bengaluru में गैंगरेप, खुद को पुलिस अधिकारी बताकर की घिनौनी हरकत; 3 आरोपी गिरफ्तार

Bengaluru Gangrape Case (Photo- Pexels)

Bengaluru Gangrape Case: बेंगलुरु के नेलमंगला इलाके से एक शर्मनाक घटना (Nelamangala Gangrape Case) सामने आई है. यहां एक ब्यूटीशियन के साथ सामूहिक बलात्कार मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. मूल रूप से पश्चिम बंगाल की रहने वाली और शादियों व अन्य समारोहों में ब्यूटीशियन (Bengaluru Beautician Gangrape) का काम करने वाली 27 वर्षीय महिला अपने पति और दो बच्चों के साथ रहती है.

महिला के अनुसार, घटना के समय उसका पति काम पर था. 21 अक्टूबर की रात लगभग 9:30 बजे, पांच लोग उसके घर में घुस आए और खुद को स्थानीय पुलिस अधिकारी बताते हुए उसे धमकाया. उन्होंने उस पर और उसकी दोस्त पर क्रिकेट बैट और चाकू से हमला किया.

₹25,000 और दो मोबाइल भी चुरा लिए

महिला ने बताया कि आरोपियों ने उसके छोटे बेटे और उसके पति के दोस्त का मुंह बंद कर दिया और उन्हें शौचालय में बंद कर दिया. इसके बाद, तीन आरोपी महिला को पास के एक घर के कमरे में ले गए और कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार किया. उन्होंने घर से ₹25,000 और दो मोबाइल फोन भी चुरा लिए.

महिला का बड़ा बेटा, जो उस समय घर के बाहर था, उसने तुरंत पुलिस को सूचित किया. हौसला पुलिस की एक गश्ती टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी भाग चुके थे.

3 आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी

पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है. अधिकारी पीड़िता और उसके परिवार को सुरक्षा और सहायता प्रदान करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं. इस घटना से स्थानीय निवासियों में चिंता और आक्रोश दोनों फैल गया है.

पुलिस का कहना है कि वे बाकी आरोपियों की तलाश कर रहे हैं और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा.