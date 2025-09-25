Kal Ka Mausam, 26 September: महाराष्ट्र, गुजरात सहित इन राज्यों में बारिश का अलर्ट, जानें उत्तर भारत में कैसा रहेगा मौसम

Representational Image | PTI

Kal Ka Mausam, 26 September: उत्तर भारत में बारिश का दौर खत्म हो गया है और इसी के साथ उमस भरी गर्मी लौट आई है. दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार सहित उत्तर भारत के तमाम राज्यों में लोगों को बारिश से राहत मिल गई है लेकिन उमस भरी गर्मी परेशान कर रही है. वहीं देश के लगभग आधे हिस्से में अगले कुछ दिनों में भारी बारिश हो सकती है. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी और म्यांमार के पास बने सिस्टम का असर अगले सप्ताह तक देश के कई हिस्सों में दिखाई देगा.

बात करें कल के मौसम की तो कल 26 सितंबर को देश के उत्तर भारत में मौसम शुष्क रहेगा, जबकि पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों में बारिश का असर देखने को मिलेगा. आइये जानते हैं कल देशभर में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा.

कल का मौसम दिल्ली

दिल्ली में कल यानी 26 सितंबर को मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है. बारिश की कोई संभावना नहीं है. नवरात्रि और रामलीला जैसे आयोजनों में लोगों को मौसम का पूरा साथ मिलेगा. हालांकि, तापमान में बढ़ोतरी से उमस और गर्मी परेशान कर सकती है.

कल का मौसम उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में कल बारिश की संभावना नहीं है. लेकिन उमस भरी गर्मी लोगों का पसीना छुड़ा सकती है. अगस्त में हुई भारी बारिश और बाढ़ की मार झेल चुके लोग अब सूखे मौसम का सामना करेंगे.

कल का मौसम बिहार

बिहार में कल बारिश की कोई उम्मीद नहीं है. हालांकि, कई जिलों में बादल छाए रह सकते हैं. पटना, दरभंगा, समस्तीपुर, चंपारण और आसपास के जिलों में लोग गर्मी और उमस से परेशान हो सकते हैं. पिछले महीनों की बाढ़ के बाद अब यहाँ शुष्क मौसम का असर दिख रहा है.

कल का मौसम पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल में कल के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. कोलकाता और आसपास के जिलों में एक बार फिर से बारिश हो सकती है. हालांकि, इस बार बारिश की तीव्रता पिछले दिनों की तुलना में थोड़ी कम रहेगी.

कल का मौसम झारखंड

झारखंड में भी कल येलो अलर्ट जारी किया गया है. यानी, आकाशीय बिजली और वज्रपात की आशंका जताई गई है. हालांकि, 27 सितंबर से एक बार फिर भारी बारिश लौट सकती है. लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है.

कल का मौसम उत्तराखंड

उत्तराखंड में कल मौसम विभाग ने सभी जिलों को ग्रीन जोन में रखा है. यानी, बारिश की संभावना नहीं है.

कल का मौसम हिमाचल प्रदेश

हिमाचल में भी कल मौसम साफ रहने की संभावना है. अधिकांश जिलों में अच्छी धूप खिलने का अनुमान है.

कल का मौसम मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश में कल मौसम विभाग ने तीन जिलों खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. बाकी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा. इन इलाकों के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

कल का मौसम महाराष्ट्र

कल से मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ और कोंकण में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने घोषणा की है कि अगले पांच दिनों तक बारिश का यह सिलसिला जारी रहेगा.

कल का मौसम गुजरात

मौसम विभाग ने अगले सात दिनों तक बारिश की संभावना जताई है. दक्षिण गुजरात में गरज के साथ भारी बारिश का अनुमान है. राज्य में दो वर्षा प्रणालियां सक्रिय होने के कारण बारिश हो सकती है.

कल का मौसम केरल

केरल में कल यानी 26 सितंबर को भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है. निचले इलाकों में बाढ़ और जलभराव की स्थिति बन सकती है.