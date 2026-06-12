Weather Forecast Today 12 June 2026: भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में बारिश-आंधी की चेतावनी, जानें मुंबई-चेन्नई समेत बड़े शहरों के मौसम पर IMD का ताजा अपडेट

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Weather Forecast Today 12 June 2026: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश के प्रमुख महानगरों के लिए आज का ताजा मौसम पूर्वानुमान जारी कर दिया है. उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के सक्रिय होने और दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने से अलग-अलग शहरों में मौसम के बदलते रूप देखने को मिल रहे हैं. दिल्ली-एनसीआर में जहां बारिश और तेज हवाओं से राहत मिली है, वहीं कुछ दक्षिणी हिस्सों में अभी भी गर्मी का असर बरकरार है.

दिल्ली-NCR में बारिश और तेज हवाओं से तापमान में गिरावट

देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली है. मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में कल रात हुई तेज आंधी और बारिश के बाद आज भी आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे. यह भी पढ़: South Korea vs Czechia, FIFA World Cup 2026 Live Score Update: दक्षिण कोरिया और चेकिया के बीच खेला जा रहा हैं हाईवोल्टेज मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

आज दोपहर या शाम के समय शहर के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. आज अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जो सामान्य से कम है.

मुंबई: छाए रहेंगे बादल, हल्की बारिश के आसार

वित्तीय राजधानी मुंबई और उसके उपनगरों में मॉनसून की दस्तक के बाद से मौसम सुहावना बना हुआ है. आईएमडी के मुंबई केंद्र के मुताबिक, आज शहर और उपनगरों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे.

मुंबई के कुछ इलाकों में रुक-रुक कर हल्की बारिश या बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है. हालांकि, मौसम विभाग ने आज के लिए कोई भारी बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया है. शहर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है.

हैदराबाद: मॉनसून के बीच हीटवेव और थंडरस्टॉर्म का अलर्ट

हैदराबाद और तेलंगाना के कई हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने के बावजूद गर्मी का प्रकोप जारी है. आईएमडी हैदराबाद ने आज के लिए कुछ इलाकों में हीटवेव (लू) की स्थिति बने रहने की चेतावनी दी है.

मौसम विभाग के अनुसार, गर्मी के साथ-साथ दोपहर बाद गरज-चमक के साथ अचानक तेज हवाएं और बिजली कड़कने की घटनाएं भी हो सकती हैं. उमस भरी गर्मी के कारण लोगों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

चेन्नई: उमस भरा रहेगा मौसम, शाम को राहत संभव

तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में मॉनसून के आगे निकलने के बाद मौसम मुख्य रूप से शुष्क और उमस भरा बना हुआ है. मौसम विज्ञानियों के अनुसार, आज चेन्नई में अधिकतम तापमान 36 से 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा सकता है.

दिन के समय तेज धूप और हवा में नमी के कारण उमस ज्यादा रहेगी. हालांकि, शाम या देर रात के वक्त तटीय हवाओं के चलने से स्थानीय स्तर पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट आएगी.