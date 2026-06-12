South Korea vs Czechia, FIFA World Cup 2026 Live Score Update: दक्षिण कोरिया और चेकिया के बीच खेला जा रहा हैं हाईवोल्टेज मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

फीफा वर्ल्ड कप 2026 (Photo Credit: X Formerly Twitter)

South Korea National Football Team vs Czechia National Football Team, FIFA World Cup 2026 Live Score Update: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में दक्षिण कोरिया और चेकिया (South Korea vs Czechia) की टीमें अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ करने के इरादे से मैदान में उतरी हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला आज यानी 12 जून को ग्वाडलाहारा स्टेडियम (Guadalajara Stadium), जापोपान में खेला जा रहा हैं. भारतीय समयानुसार मैच सुबह 7:30 बजे शुरू होगा. दक्षिण कोरिया लगातार 11वीं बार फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रहा है, जबकि चेकिया 20 साल बाद विश्व कप के मंच पर वापसी कर रही है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबले की उम्मीद है. यह भी पढ़ें: FIFA World Cup Records: फीफा विश्व कप में सबसे ज्यादा गोल दागने वाले खिलाड़ियों की सूची, लियोनल मेसी के पास इतिहास रचने का मौका

दक्षिण कोरिया एशिया की सबसे सफल फुटबॉल टीमों में से एक है और यह उसका 12वां फीफा विश्व कप होगा. टीम के पास कप्तान सोन ह्युंग-मिन, ली कांग-इन और ह्वांग ही-चान जैसे स्टार खिलाड़ी मौजूद हैं. दूसरी ओर चेकिया की टीम अनुभवी और युवा खिलाड़ियों के मिश्रण के साथ मैदान में उतरेगी. दोनों टीमों की नजर टूर्नामेंट की शानदार शुरुआत पर होगी.

दक्षिण कोरिया राष्ट्रीय फुटबॉल टीम बनाम चेकिया राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के मैच का स्कोरकार्ड (South Korea National Football Team vs Czechia National Football Team Match Scorecard)

दक्षिण कोरिया और चेकिया के बीच फीफा वर्ल्ड कप 2026 का मुकाबला आज यानी 12 जून को ग्वाडलाहारा स्टेडियम, जापोपान में भारतीय समयानुसार सुबह 7:30 बजे से खेला जा रहा हैं. भारत में दक्षिण कोरिया और चेकिया के बीच फीफा वर्ल्ड कप 2026 मुकाबले का सीधा प्रसारण Unite8 Sports 1, Unite8 Sports 1 HD, Unite8 Sports 2 और Unite8 Sports 2 HD चैनलों पर देखा जा सकता है. इसके अलावा भारत में दक्षिण कोरिया और चेकिया के बीच फीफा वर्ल्ड कप 2026 मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग ZEE5 ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. मैच देखने के लिए दर्शकों को सब्सक्रिप्शन लेना होगा.

नोट: दक्षिण कोरिया राष्ट्रीय फुटबॉल टीम बनाम चेकिया राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के इस मुकाबले की लाइव अपडेट्स और स्कोरकार्ड आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.