Noida Dowry Death: क्या इंस्टाग्राम चलाने के कारण हुई Nikki की हत्या? जानें आरोपी के पड़ोसियों ने क्या बताया (Watch Video)

Noida Dowry Death: ग्रेटर नोएडा में 26 वर्षीय निक्की भाटी की हत्या ने सभी को झकझोर कर रख दिया है. निक्की अपनी बहन के साथ एक छोटे से ब्यूटी सैलून में काम करती थी और अपने बेटे के सुरक्षित भविष्य की योजना बना रही थी. पड़ोसियों के अनुसार, निक्की सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थी और इंस्टाग्राम पर अपने काम की जानकारी और छोटे वीडियो पोस्ट करती थी. पड़ोसियों का कहना है कि निक्की के इस व्यवहार से उसके पति और ससुराल वाले परेशान थे. उन्होंने उसे कई बार चेतावनी दी थी कि सोशल मीडिया पर वीडियो न डालें. इसके बावजूद निक्की इंस्टाग्राम पर REEL पोस्ट करती रही, जो बाद में हिंसा का कारण बन गई.

स्वतंत्रता की चाह बनी जानलेवा!

ब्यूटी पार्लर खोलने की बात पर हिंसा

पड़ोसियों ने बताया कि घर में अक्सर झगड़े होते रहते थे. 21 अगस्त को, निक्की ने अपने पति को अपना ब्यूटी पार्लर फिर से खोलने की योजना के बारे में बताया. आरोपी पति ने इससे इनकार किया तो बहस हिंसा में बदल गई. हालांकि, निक्की के मायके वाले दहेज को लेकर हत्या का आरोप लगा रहे हैं. निक्की की मौत के बाद पुलिस ने उसके पति और ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया.

फोरेंसिक जांच में क्या पता चला?

फोरेंसिक जांच में यह बात सामने आई कि हत्या जानबूझकर की गई थी. निक्की की हत्या ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या आधुनिक समाज में महिलाओं की आजादी और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना भी खतरे का सबब हो सकता है.

NCW ने जांच की मांग की

राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले में तुरंत सख्त कार्रवाई की मांग की है. लोगों का कहना है कि अक्सर महिलाएं छोटे-मोटे फैसले लेती हैं या अपने काम में हाथ बंटाती हैं, लेकिन घर में पितृसत्तात्मक सोच के कारण यह हिंसा का कारण बनता है.