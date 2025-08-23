Voter Rights Yatra: 'वोटर अधिकार यात्रा' को देशव्यापी समर्थन, प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश यादव, एमके स्टालिन और सिद्धारमैया करेंगे शिरकत : केसी वेणुगोपाल

नई दिल्ली, 22 अगस्त : कथित वोट चोरी के खिलाफ शुरू हुई 'वोटर अधिकार यात्रा'(Voter Rights Yatra) अब सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे देश का जन आंदोलन बन चुकी है. इस यात्रा को और मजबूती देने के लिए कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेता भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं. इसकी जानकारी कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के जरिए दी. उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में कई बड़े राजनीतिक चेहरे इस यात्रा में भाग लेंगे और जनता को लोकतंत्र और मतदाता अधिकारों के प्रति जागरूक करेंगे.

केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "'वोटर अधिकार यात्रा' वोट चोरी के खिलाफ एक ऐतिहासिक आंदोलन बन गई है जो न सिर्फ बिहार, बल्कि पूरे भारत के लोगों को आकर्षित कर रही है. आने वाले सप्ताह में इंडिया और कांग्रेस के प्रमुख नेता इस यात्रा में शामिल होंगे." अगर यात्रा में शामिल होने वाले प्रमुख नेताओं की बात करें, तो 26-27 अगस्त को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल होंगी. 27 अगस्त को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन शामिल होंगे. 29 अगस्त को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इस यात्रा में शिरकत करेंगे. 30 अगस्त को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव शामिल होंगे. इसके अलावा, केसी वेणुगोपाल ने बताया कि आने वाले दिनों में और भी दिग्गज नेता इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे.

यात्रा को समर्थन देने वाले आगामी नेताओं की बात करें, तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और अन्य वरिष्ठ विपक्षी नेताओं के नाम शामिल हैं. कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का कहना है कि यह यात्रा सिर्फ एक राजनीतिक रैली नहीं, बल्कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए जन आंदोलन है. विपक्ष का आरोप है कि हाल के चुनावों में वोट चोरी की घटनाएं हुई हैं और इसी के विरोध में यह यात्रा निकाली जा रही है. कांग्रेस नेताओं का दावा है कि जनता का समर्थन दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है, और ये यात्रा सरकार की लोकतंत्र विरोधी नीतियों को उजागर करेगी. इसके जरिए आम लोगों तक ये संदेश जाएगा कि वोट उनका अधिकार है और कोई इसे छीन नहीं सकता.