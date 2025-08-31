Passengers Urinate in Bottles: फ्लाइट में यात्रियों को बोतल में करना पड़ा पेशाब, Virgin Australia के सारे टॉयलेट थे खराब
(Photo : X)

पिछले हफ्ते वर्जिन ऑस्ट्रेलिया की एक उड़ान में यात्रियों को बेहद शर्मनाक और मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा. बाली से ब्रिस्बेन जा रही इस फ्लाइट के सारे टॉयलेट खराब हो गए, जिसके बाद लोगों को बोतलों में पेशाब करने के लिए मजबूर होना पड़ा.

क्या है पूरा मामला?

यह घटना गुरुवार को वर्जिन ऑस्ट्रेलिया की एक फ्लाइट में हुई, जो एक बोइंग 737 मैक्स 8 विमान था. विमान ने बाली के देनपसार से ब्रिस्बेन के लिए उड़ान भरी थी.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, उड़ान भरने से पहले ही विमान का एक पिछला टॉयलेट मेंटेनेंस की वजह से बंद था. छह घंटे की इस यात्रा के दौरान, बचे हुए बाकी टॉयलेट भी एक-एक करके खराब हो गए. इसके चलते यात्रियों के पास इस्तेमाल करने के लिए एक भी चालू टॉयलेट नहीं बचा.

यात्रियों के लिए बुरे सपने जैसे थे आखिरी 3 घंटे

सफर के आखिरी तीन घंटे यात्रियों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे. जब कोई भी टॉयलेट काम नहीं कर रहा था, तो केबिन क्रू ने यात्रियों को बताया कि उन्हें या तो बोतलों में पेशाब करना होगा या फिर "जो कुछ भी पहले से टॉयलेट में है, उसके ऊपर ही" जाना होगा.

इस वजह से पूरे प्लेन में पेशाब की तेज बदबू फैल गई और माहौल बहुत खराब हो गया. यात्रियों ने इस अनुभव को "अपमानजनक", "शर्मनाक" और "बहुत परेशान करने वाला" बताया.

एक यात्री ने बताया, "एक बुजुर्ग महिला खुद को रोक नहीं पाईं और सबके सामने उनके कपड़े गीले हो गए, जो उनके लिए बहुत ही अपमानजनक था." कई यात्रियों को घंटों तक असहजता और दर्द में बैठना पड़ा.

एयरलाइन ने मांगी माफी

इस घटना के बाद, वर्जिन ऑस्ट्रेलिया ने प्रभावित यात्रियों से ईमानदारी से माफी मांगी है. एयरलाइन ने एक बयान में कहा, "हम अपने मेहमानों से ईमानदारी से माफी मांगते हैं और इस चुनौतीपूर्ण स्थिति को संभालने के लिए अपने क्रू मेंबर्स को धन्यवाद देते हैं." एयरलाइन ने सभी प्रभावित यात्रियों को मुआवजे के तौर पर फ्लाइट क्रेडिट देने का भी वादा किया है.

इस घटना ने हवाई यात्रा में स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं. ऑस्ट्रेलिया के ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन ने इसे "क्रू और यात्रियों दोनों के लिए एक गंभीर खतरा" बताया है.