Dehradun Airport Bird Hit: आसमान में पक्षी से टकराई इंडिगो की फ्लाइट? लैंडिंग के बाद मिली मामूली क्षति, मुंबई से देहरादून आ रहा था विमान

IndiGo Flight (Photo: @indigo/X)

Dehradun Airport Bird Hit: मुंबई से देहरादून पहुंची इंडिगो की फ्लाइट में रविवार शाम बर्ड हिट की आशंका का मामला सामने आया. जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर लगभग 6.40 बजे लैंडिंग के बाद क्रू को विमान में किसी तरह के टकराव का संदेह हुआ. हालांकि रनवे या एयरपोर्ट परिसर में किसी पक्षी के अवशेष नहीं मिले, लेकिन सुरक्षा जांच में विमान के फ्रंट नोज सेक्शन पर हल्की क्षति देखी गई.

लैंडिंग के बाद शुरू हुई जांच

एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक, अंधेरा होने की वजह से लैंडिंग के दौरान विजिबिलिटी कम रही, ऐसे में टक्कर की संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. ग्राउंड इंस्पेक्शन के बाद टेक्निकल टीम ने विमान को अस्थायी तौर पर रोक दिया गया ताकि सुरक्षा मानकों के तहत पूरी जांच हो सके. इस दौरान विमान उड़ान के लिए क्लियर नहीं किया गया.

इंडिगो ने की वैकल्पिक व्यवस्था

विमान के रुकने के बाद एयरलाइन ने देहरादून से निकलने वाले 190 यात्रियों के लिए दूसरा प्लेन उपलब्ध कराया. जबकि मुंबई से आए 186 यात्री सुरक्षित उतर गए. इंडिगो की ओर से यात्रियों को इंतजार के दौरान रिफ्रेशमेंट और डिनर भी उपलब्ध कराया गया. कंपनी ने बयान जारी करते हुए कहा कि यात्रियों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और असुविधा के लिए खेद है.

एक महीने में दूसरा मामला

जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर यह एक महीने में दूसरी ऐसी घटना है. अक्टूबर में भी देहरादून से बेंगलुरु जाने वाली इंडिगो फ्लाइट को टेकऑफ के तुरंत बाद बर्ड हिट की आशंका के चलते इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी. लगातार ऐसी घटनाओं ने एयरपोर्ट प्रबंधन की चिंता बढ़ा दी है.

रोकथाम के कदम

एयरपोर्ट डायरेक्टर बीसीएच नेगी ने बताया कि पर्यावरण प्रबंधन कमेटी इस मामले पर कार्रवाई करेगी और आसपास के क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाने के कदम उठाए जाएंगे. उनका कहना है कि प्रयास रहेगा कि भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति कम हो और उड़ानों की सुरक्षा प्रभावित न हो.