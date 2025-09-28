Dehradun Shocker: Sex से इनकार करने पर लड़की का घोंटा गला, शव को नहर में फेंका; सनकी आशिक समेत 3 गिरफ्तार

(प्रतिकात्मक तस्वीर)

Vikasnagar Girl Murder Case: खबर उत्तराखंड (Uttrakhand Rape Case) के देहरादून से है, जहां विकासनगर के जीवननगर इलाके से लापता हुई युवती (Girl Missing in Vikasnagar) की गुत्थी पुलिस ने 21 दिन बाद सुलझा ली है. पुलिस की जांच में पता चला है कि युवती की हत्या उसी लड़के ने की थी, जो उसे लंबे समय से परेशान कर रहा था. आरोपी शाहबाज ने अपने दोस्त और एक नाबालिग साथी के साथ मिलकर यह खौफनाक साजिश रची थी. पुलिस (Dehradoon Police) के अनुसार, युवती 7 सितंबर को अचानक लापता हो गई थी. परिवार की शिकायत के आधार पर विकासनगर थाने में अपहरण का मामला दर्ज किया गया था.

युवती के पिता ने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया था कि शाहबाज उनकी बेटी का पीछा करता था और उसे परेशान करता था. इसके आधार पर पुलिस ने 12 सितंबर को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

यौन संबंध बनाने से मना करने पर ली जान

पूछताछ के दौरान, शाहबाज ने युवती पर यौन संबंध बनाने का दबाव (Refused Sex) डालने की बात कबूल की. ​​जब उसने इनकार किया, तो उसने उसकी हत्या की योजना बनाई. शाहबाज अपने दोस्त फैजान और एक नाबालिग लड़के की मदद से युवती को बहला-फुसलाकर कुल्हाल इलाके में ले गया. उसने युवती की गला घोंटकर हत्या (Dehradoon Murder) कर दी और शव नहर में फेंक दिया.

नहर में शव की तलाश कर रही पुलिस

पुलिस, SDRF और जल पुलिस की टीमें फिलहाल नहर में शव की तलाश कर रही हैं. पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद कर ली है. शाहबाज को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया है, जबकि फैजान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. नाबालिग आरोपी को सुधार गृह (Juvenile Home) भेज दिया गया है.

पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद

जांच अधिकारियों का कहना है कि शव बरामद होने के बाद मामले का पूरी तरह से खुलासा हो जाएगा और पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा. यह घटना इलाके में सनसनी फैला रही है और एक बार फिर यह सवाल उठाती है कि एकतरफा जुनून कैसे किसी की जान ले सकता है.