VIDEO: आगरा में दुल्हन लेकर लौट रही स्कॉर्पियो सड़क पर खड़े ट्रक से टकराई, दूल्हा-दुल्हन समेत तीन घायल

Agra Road Accident: आगरा में एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है. दुल्हन को लेकर लौट रही एक स्कॉर्पियो कार सड़क पर खड़े ट्रक से जा टकराई, जिसमें दूल्हा-दुल्हन समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा देर रात का बताया जा रहा है,
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, स्कॉर्पियो तेज रफ्तार में थी और सड़क किनारे खड़े ट्रक को चालक समय रहते नहीं देख पाया, जिससे यह टक्कर हो गई. हादसे का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है. स्कॉर्पियो के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए और गाड़ी का बोनट बुरी तरह मुड़ गया. यह भी पढ़े: MP Road Accident: मध्य प्रदेश के बड़वानी में बस पलटने से एक महिला की मौत, 30 से ज्यादा यात्री घायल
आगरा में सड़क हादसा
दुल्हन लेकर लौट रही थी स्कॉर्पियो, सड़क पर खड़े ट्रक से टकराई
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों के मुताबिक, तीनों की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है. लेकिन खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं.