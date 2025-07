Malegaon Bomb Blast Case: साध्वी प्रज्ञा सिंह पहुंचीं मुंबई की NIA कोर्ट, 17 साल बाद आज आएगा मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में अदालत का फैसला; VIDEO

Malegaon Bomb Blast Case: मुंबई की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) कोर्ट आज 2008 मालेगांव बम धमाका मामले में अपना फैसला सुनाने जा रही है। करीब 17 साल के लंबे इंतजार के बाद इस बहुचर्चित केस में फैसला आएगा. कोर्ट के आदेश के मद्देनज़र, इस मामले की मुख्य आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर आज मुंबई की NIA कोर्ट पहुंचीं. मीडिया ने उनसे यह पूछने की कोशिश की कि क्या फैसला उनके पक्ष में आएगा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और सीधे अपनी गाड़ी से कोर्ट परिसर के अंदर चली गईं.

साध्वी प्रज्ञा सिंह सहित अन्य आरोपियों के वकीलों का दावा है कि NIA के पास उनके मुवक्किलों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है. उनका मानना है कि फैसला आरोपियों के पक्ष में आ सकता है. यह भी पढ़े: Malegaon Bomb Blast Case: कोर्ट के फैसले से पहले बीजेपी MLA राम कदम का बड़ा आरोप, कांग्रेस ने RSS और हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश रची; VIDEO

#WATCH | Mumbai | Sadhvi Pragya reaches the NIA Court

The NIA Court will pronounce the verdict in 2008 Malegaon bomb blast case today, in which Sadhvi Pragya is one of the accused pic.twitter.com/DoPRPchSll

— ANI (@ANI) July 31, 2025