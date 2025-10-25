Jammu and Kashmir News: कठुआ में ईसाई मिशनरी ग्रुप पर हमले का VIDEO वायरल, 8 पुलिसकर्मी सस्पेंड; जांच शुरू

Jammu and Kashmir News: जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले (Kathua Attack Video) से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां जुथाना गांव में धर्म प्रचारकों पर हुए हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद 8 पुलिसकर्मियों को निलंबित (8 Police Personnel Suspended) कर दिया गया है. इनमें जाखोल चौकी के एक सब-इंस्पेक्टर भी शामिल हैं. जानकारी के मुताबिक, दो दिन पहले कुछ धार्मिक प्रचारक गांव पहुंचे थे, जहां उनका कुछ स्थानीय लोगों से धार्मिक टिप्पणियों और साहित्य को लेकर विवाद हो गया.

इसी दौरान कुछ युवकों ने प्रचारकों की गाड़ी पर हमला कर दिया. यह सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ और हमलावर मौके से फरार हो गए.

कठुआ में 8 पुलिसकर्मी निलंबित

J&K | Kathua police suspended eight police personnel, including a Sub Inspector of police post Jakhol, after a video went viral on social media when a group of people attacked the vehicle of religious preachers at Juthana under the jurisdiction of Police Station Rajbagh of Kathua… — ANI (@ANI) October 25, 2025

कठुआ में ईसाई मिशनरी दल पर गांववालों ने किया हमला

(वीडियो में विचलित करने वाले दृश्य और असभ्य भाषा का प्रयोग हो सकता है, दर्शक अपने विवेकानुसार देखें)

जम्मू-कश्मीर के कठुआ से मिली रिपोर्टों से पता चलता है कि केरल के कुछ मिशनरी कथित तौर पर पैसे का लालच देकर और हिंदू देवताओं का अपमान करके धर्मांतरण का प्रयास कर रहे थे। स्थानीय लोगों ने कथित तौर पर उनका विरोध किया और उन्हें अधिकारियों के हवाले करने से पहले उनकी अच्छी तरह से सेवा… pic.twitter.com/cRSzSqVglh — Geeta Patel (@geetappoo) October 25, 2025

एक आरोपी को गिरफ्तार

वीडियो वायरल होने के बाद कठुआ पुलिस (Kathua Police) ने तुरंत एक्शन लेते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है. अधिकारियों ने कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.