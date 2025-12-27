Nashik Central Jail: नासिक सेंट्रल जेल में गांजा पीते आरोपी का वीडियो वायरल, राज्य मानवाधिकार आयोग ने अधिकारियों को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

मुंबई: महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग (MSHRC) ने नासिक रोड केंद्रीय जेल (Nashik Central Jail) से वायरल हुए एक वीडियो का सुअमो मोटु (Suo Motu) संज्ञान लिया है. इस वीडियो में कथित रूप से कैदी जेल परिसर में गांजा पीते हुए दिखाई दे रहे हैं. आयोग ने इस मामले में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सुधार सेवाएं), पुणे; पुलिस आयुक्त, नासिक; वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नासिक (ग्रामीण); और नासिक रोड केंद्रीय जेल के सुपरिटेंडेंट को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

मामले की अगली सुनवाई इस डेट को

आदेश के अनुसार, प्रकाश पैकरे, जेलर ग्रुप–II, नासिक रोड केंद्रीय जेल, आयोग के समक्ष पेश हुए. चूंकि आयोग को इस मामले की विस्तृत रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए मामले की सुनवाई 30 मार्च, 2026 तक स्थगित कर दी गई है. आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि वीडियो में कैदियों द्वारा नारकोटिक पदार्थों जैसे गांजा का सेवन दिखाया गया है और यह मानवाधिकारों की गंभीर चिंता को जन्म देता है. इसलिए आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया. यह भी पढ़े: बिहार में ताड़ी पर से हटेगा प्रतिबंध; तेजस्वी यादव ने किया वादा, जानें क्या है यह ड्रिंक

कैदियों ने रील भी बनाया!

एक समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार, वायरल वीडियो में कैदी मोबाइल फोन पर रील्स बनाते भी दिखाई दिए, जिससे जेल की सुरक्षा और प्रशासनिक दक्षता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए.

जेल प्रशासन की सफाई

वीडियो वायरल होने के बाद जेल प्रशासन ने दावा किया है कि वीडियो पुराने हैं. फिलहाल मामले में जेल प्रशासन की तरफ से जांच जारी है. बता दें कि नासिक ही नहीं, बल्कि अन्य जेलों में भी नशे की आपूर्ति या कैदियों द्वारा नशा करने के कई मामले सामने आ चुके हैं.