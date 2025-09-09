Vice President Election 2025: उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए पीएम मोदी ने डाला पहला वोट, NDA ने किया जीत का दावा

नई दिल्ली, 9 सितंबर : उपराष्ट्रपति चुनाव (Vice President Election) के लिए मंगलवार सुबह 10 बजे से वोटिंग जारी है. इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने संसद भवन में पहला वोट डाला. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ फोटो भी शेयर कीं. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "2025 उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डाला."इस बीच, एनडीए नेताओं और सांसदों ने अपने उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत को लेकर विश्वास जताया. केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, "भारत के नए उपराष्ट्रपति के लिए मतदान जारी है. एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन भारी बहुमत से जीतेंगे."

भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा, "उपराष्ट्रपति के लिए वोटिंग हो रही है और उसके बाद परिणाम हमारे पक्ष में आएंगे. एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जमीनी स्तर से लेकर प्रशासन तक व्यापक विशेषज्ञता वाले एक अनुभवी व्यक्ति हैं. मुझे उम्मीद है कि वे उपराष्ट्रपति के रूप में देश की सेवा करेंगे." भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, "मुझे इस चुनाव में कोई कठिनाई नजर नहीं आती. विपक्ष को भी अपने उम्मीदवार उतारने से पहले सोचना चाहिए था." यह भी पढ़ें : Maharashtra: एकनाथ शिंदे गुट का दावा- उद्धव ठाकरे के दो विधायकों को छोड़कर संपर्क में सभी

भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि सीपी राधाकृष्णन भारी अंतर से उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने जा रहे हैं. एनडीए के अलावा अन्य दलों के सांसद भी उन्हें वोट देंगे और उम्मीद है कि वे रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करेंगे. भाजपा सांसद मंजु शर्मा ने कहा, "हमें पूरा विश्वास है कि हमारा उम्मीदवार जीतेगा." भाजपा सांसद पीपी चौधरी ने कहा, "इंडी गठबंधन के वोट भी सीपी राधाकृष्णन को मिलेंगे और उनकी जीत तय है."

उपराष्ट्रपति चुनाव पर शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा ने कहा, "मुझे पूरा विश्वास है कि एनडीए उपराष्ट्रपति चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी. मुझे यह भी उम्मीद है कि कई विपक्षी सांसद सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में वोट देंगे." उपराष्ट्रपति चुनाव पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि मेरा विश्वास कहता है कि सीपी राधाकृष्णन की जीत तय है और वे देश के नए उपराष्ट्रपति बनेंगे. भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, "एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन बड़ी मजबूती से जीतने के लिए तैयार हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा एनडीए एकजुट है. हमें उम्मीद है कि सीपी राधाकृष्णन ऐतिहासिक मतों के साथ जीत दर्ज कर देश के नए उपराष्ट्रपति बनेंगे."

केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा, "हमारे उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन अच्छे मतों के अंतर से जीतेंगे. कोई क्रॉस-वोटिंग नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास स्पष्ट बहुमत है." कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने उपराष्ट्रपति चुनाव पर कहा, "मैं लगभग 2013 से राजनीति में हूं. विपक्ष जो भी दावे करता है, वो हमेशा झूठे निकलते हैं और उनके सारे दावे धरे रह जाएंगे. हमारा एनडीए उम्मीदवार जीतेगा." केंद्रीय राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने कहा, "एनडीए के पास पहले से ही स्पष्ट बहुमत है, हमें विश्वास है कि इंडी गठबंधन के 40-50 वोट भी हमारे पक्ष में आएंगे."