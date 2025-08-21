लाइव मर्डर VIDEO: वाराणसी में दिनदहाड़े प्रॉपर्टी डीलर की हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने गोलियों से भूना

वाराणसी के सारनाथ में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या CCTV में कैद (Photo Credits: X)

Varanasi Murder Case: वाराणसी आज सुबह गोलियों की आवाज से दहल गया. शहर के सारनाथ इलाके में बेखौफ बदमाशों ने दिनदहाड़े एक प्रॉपर्टी डीलर की बेरहमी से हत्या (Property Dealer Shot Dead) कर दी. यह पूरी घटना पास में लगे एक CCTV कैमरे में भी कैद हो गई है, जिसमें बदमाश गोली मारते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं.

क्या है पूरा मामला? (Sarnath Murder Case)

घटना सुबह करीब 9 बजे की है. 54 साल के प्रॉपर्टी डीलर महेंद्र गौतम (Property Dealer Mahendra Gautam)अपनी बाइक से किसी काम से जा रहे थे. तभी बाइक पर सवार तीन नकाबपोश बदमाश उनका पीछा करने लगे. जैसे ही महेंद्र ने एक स्पीड ब्रेकर पर अपनी बाइक धीमी की, बदमाशों को मौका मिल गया. उन्होंने महेंद्र की बाइक को ओवरटेक किया और बिल्कुल पास से उनकी कनपटी पर गोली मार दी.

गोली लगते ही महेंद्र बाइक समेत सड़क पर गिर पड़े. लेकिन बदमाशों का दिल इतने से भी नहीं भरा. उन्होंने यह पक्का करने के लिए कि महेंद्र बच न पाएं, उन पर दो और गोलियां चलाईं. एक गोली उनकी गर्दन में लगी और दूसरी बाइक पर.

वाराणसी के सारनाथ में बाइक सवार 2 बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर महेंद्र गौतम पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। महेंद्र को कनपटी और गले में गोली लगी। मौके पर हुई दर्दनाक मौत। pic.twitter.com/QZzLh5gTYs — SANJAY TRIPATHI (@sanjayjourno) August 21, 2025

पिस्तौल लहराते हुए भागे बदमाश

गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग चौंक गए. कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाकर बदमाशों को ललकारा, तो वे हवा में पिस्तौल लहराते हुए सबको डराकर रिंग रोड की तरफ फरार हो गए. जब लोग दौड़कर महेंद्र के पास पहुंचे, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी.

पुलिस ने शुरू की जांच

खबर मिलते ही पुलिस के बड़े अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई. पुलिस को मौके से गोलियों के खोखे भी मिले हैं. CCTV फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. पुलिस ने पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी है और हत्यारों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चला रही है. मृतक महेंद्र गौतम, बुद्धा सिटी के रहने वाले थे और उनके पिता एक आरटीओ अफसर थे. इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है.