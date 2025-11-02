Lucknow Shocker: उल्टी का ड्रामा कर लूटती थीं महिलाओं की चेन, 6 महिलाओं ने मिलकर बनाया था गैंग; लखनऊ पुलिस ने किया गिरफ्तार

Lucknow women theft gang (Photo- @Ilyas_SK_31/X)

Lucknow Women Theft Gang: लखनऊ पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसके ठगी के तरीके ने सबको चौंका दिया है. ये कोई आम चेन स्नैचर नहीं, बल्कि छह महिलाओं का एक गिरोह था जो उल्टी का नाटक करके दूसरी महिलाओं के गहने (Lucknow Chain Snatching Case) चुरा लेती थीं. दरअसल, यह गिरोह ई-रिक्शा और ऑटो-रिक्शा में सफर करने वाली महिलाओं को निशाना बनाता था.

पुलिस (Lucknow Police) के मुताबिक, गिरोह की एक सदस्य यात्रा के दौरान जानबूझकर उल्टी का नाटक करती थी. इस दौरान, बाकी महिलाएं उल्टी साफ करके या उसे संभालकर यात्रियों का ध्यान भटकाती थीं. इसी अफरा-तफरी के बीच, एक महिला बड़ी चतुराई से गले की चेन या मंगलसूत्र निकाल लेती थी.

पुलिस ने क्या बताया?

डीसीपी पूर्वी क्षेत्र शशांक सिंह (DCP East Zone Shashank Singh) ने बताया कि गिरोह के सदस्य बड़ी चतुराई से अपनी भूमिका निभाते थे. अधिकारी ने बताया, "एक महिला पीड़ित को बातों में उलझाती, दूसरी उल्टी का नाटक करती और तीसरी चेन निकालकर तुरंत अपने साथी को दे देती. इसके बाद, सभी महिलाएं शर्मिंदगी का नाटक करके अगले चौराहे पर उतर जातीं."

इस गिरोह की पहचान ज्योति, माला, अर्चना, नीतू (सभी चंदौली), लक्ष्मी (मऊ) और वंदना (गाजीपुर) के रूप में हुई है. पुलिस ने इनके पास से तीन सोने की चेन, एक सोने का लॉकेट और ₹13,000 नकद बरामद किए हैं.

कैसे हुआ चेन स्नैचिंग का खुलासा

गोमतीनगर पुलिस (Gomtinagar Police) टीम ने सीसीटीवी फुटेज और एक मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर विराट क्रॉसिंग के पास से ये गिरफ्तारियां कीं. जांच में पता चला कि गिरोह ने अपना पहला अपराध 27 अक्टूबर को किया था, जब विभव खंड निवासी किरण नाम की एक महिला का मंगलसूत्र चोरी हो गया था. दो दिन बाद, उन्होंने यही तरीका अपनाया और निश्चय वर्मा की सोने की चेन चुरा ली.

पुलिस को शक है कि इस गिरोह ने न सिर्फ लखनऊ में, बल्कि मऊ, चंदौली और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई अन्य जिलों में भी इसी तरह की वारदातों को अंजाम दिया है।.फिलहाल, सभी आरोपी महिलाओं से पूछताछ की जा रही है और उनके नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है.