Uran Boat Drowns Video: उरण में तेज़ लहरों के बीच 10- 15 लोगों से भरी नाव डूबी, पास में मौजूद बोट ने लोगों को किया रेस्क्यू

पानी में नाव डूबी (Photo: X|@Manasisplaining)

नवी मुंबई,21 अगस्त: मुंबई और नवी मुंबई में भारी बारिश थमने के बाद मछुआरे एक बार फिर समुद्र की ओर लौट रहे हैं, लेकिन इस दौरान समुद्र की लहरों ने कई इलाकों में कहर बरपा दिया. उरण में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां एक मछली पकड़ने वाली नाव समुद्र में पलट गई. हादसे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कई लोग नाव से गिरते और डूबते नजर आ रहे हैं. वायरल क्लिप में एक लाल रंग की नाव को पलटते हुए देखा जा सकता है, जिसे एक अन्य बचाव नाव खींचने की कोशिश कर रही है. बचाव कार्य के दौरान तेज लहरों ने स्थिति और बिगाड़ दी, और डूबती नाव पर सवार करीब 10–15 लोग समुद्र में गिर गए. कुछ लोगों ने खुद को बचाने के लिए रस्सी पकड़ने की कोशिश की, जबकि अन्य डर के मारे नाव से चिपके रहे. आखिरकार, नाव पूरी तरह डूब गई और लोगों को तैरकर खुद को बचाना पड़ा. यह भी पढ़ें: Sahibganj Boat Capsized: गंगा में 31 लोगों से भरी नाव पलटी, 4 युवक डूबे, एक का शव बरामद, तीन लापता

इसी दिन एक अन्य घटना मुंबई के पास हुई, जहां गेटवे ऑफ इंडिया और नौसेना गोदी के बीच एक और मछली पकड़ने वाली नाव पलट गई. इस नाव में सवार लोगों की सटीक संख्या अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन घटना के तुरंत बाद भारतीय नौसेना, स्थानीय पुलिस और मछुआरों ने मिलकर बचाव कार्य शुरू कर दिया. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह नाव गुजरात के वेरावल तट के पास मछली पकड़ रही थी.

उरण में तेज़ लहरों के बीच 10- 15 लोगों से भरी नाव डूबी

इस हादसे की वीडियो क्लिप भी सोशल मीडिया पर खूब शेयर की जा रही है. येलो गेट पुलिस स्टेशन में मामले की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, और नवी मुंबई एवं रायगढ़ पुलिस को भी घटना की जानकारी भेज दी गई है.