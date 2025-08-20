Mathura Fire News: यूपी के मथुरा में केमिकल से लदे ट्रक में लगी भीषण आग, धू-धूकर जलती आई नजर; देखें VIDEO
Mathura Fire

Mathura Fire News: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में मनोहरपुर आनंदगढ़ी के पास बरेली-जयपुर हाईवे पर केमिकल से लदे एक ट्रक में बुधवार 20 अगस्त को सुबह सुबह भीषण आग लग गई. आग ने ट्रक को पूरी तरह से घेर लिया और वह धू-धूकर जलने लगा. आग की लपटें इतनी तेज़ थीं कि दूर से ही धुआं दिखाई दे रहा था. इस दौरान आग पर काबू पाने के लिए दमकल की टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुटी हुई हैं.

केमिकल से लदे ट्रक में लगी आग

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ट्रक को धू-धूकर जलते हुए देखा जा सकता है. वीडियो में दमकल की टीमें आग को बुझाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही हैं.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

 

हालांकि, ट्रक के कहां से आ रहा था और चालक के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है. फिलहाल, दमकल की टीमें मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने के प्रयास कर रही हैं.