UP: संजय निषाद की गाड़ी का बलिया में हुआ एक्सीडेंट, भीषण हादसे में बाल-बाल बचे मंत्री

Sanjay Nishad | PTI

बलिया: उत्तर प्रदेश के मत्स्य मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष, संजय निषाद (Sanjay Nishad) सोमवार को एक सड़क दुर्घटना में बाल-बाल बच गए. घटना बलिया जिले की फेफना-रसड़ा रोड पर हुई, जब उनकी कार एक गाय से टकरा गई. पुलिस के मुताबिक, हादसा दोपहर करीब 3 बजे रामनगर गांव के पास हुआ. स्थानीय SHO योगेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि मंत्री संजय निषाद बलिया जिला मुख्यालय से पार्टी कार्यक्रम में शामिल होने रसड़ा जा रहे थे. रास्ते में अचानक सामने आई गाय से बचने का प्रयास करने के बावजूद उनकी कार टकरा गई.

टक्कर के कारण कार के बाईं ओर का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया. हालांकि, मंत्री संजय निषाद और वाहन में सवार तीन अन्य लोग सुरक्षित रहे. किसी को भी चोट नहीं आई, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई.

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और पार्टी कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए. हादसे की वजह से कुछ समय के लिए सड़क पर जाम जैसी स्थिति बन गई, लेकिन बाद में यातायात सामान्य कर दिया गया.

इस घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और आवारा पशुओं की समस्या पर ध्यान आकर्षित किया है. स्थानीय लोग और पार्टी कार्यकर्ता सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस तरह के हादसों से बचने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं.