घर बैठे निपटाएं EPFO के जरूरी काम, Umang App से मिलेंगी सभी सुविधाएं, मिनटों में होंगे ये काम

Umang App Services

कर्मचारियों की भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़े करोड़ों सब्सक्राइबर्स के लिए अब अच्छी खबर है. पहले जहां पीएफ (PF) की जानकारी के लिए अलग-अलग पोर्टल या ऑफिस जाना पड़ता था, वहीं अब सरकार समर्थित उमंग ऐप (Umang App) से सारी सुविधाएँ एक ही जगह उपलब्ध हो रही हैं. यह ऐप सभी नागरिक सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए बनाया गया है, और खासकर सैलरीड (Salaried) लोगों के लिए यह रिटायरमेंट सेविंग्स मैनेज करने का आसान डिजिटल टूल बन चुका है.

उमंग ऐप पर उपलब्ध प्रमुख सेवाएं

क्लेम सबमिशन और ट्रैकिंग

अब सब्सक्राइबर्स सीधे ऐप से ही पैसे निकालने या ट्रांसफर का क्लेम कर सकते हैं. इसके लिए बस यूएएन (UAN) और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होगा. क्लेम की स्थिति भी ऐप पर देखी जा सकती है, हालांकि फिलहाल केवल प्रोसेसिंग स्टेज की डिटेल ही दिखती है.

यूएएन कार्ड डाउनलोड

यूज़र अपनी जन्मतिथि (Date of Birth) डालकर आसानी से यूएएन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. यह नियोक्ता (Employer) के साथ डिटेल शेयर करने या कंप्लायंस (Compliance) के काम आता है.

पासबुक एक्सेस

मेंबर्स अब अपने पीएफ अकाउंट का पिछले तीन महीनों का ट्रांज़ैक्शन समरी ऐप पर देख सकते हैं. पूरा स्टेटमेंट पीडीएफ (PDF) फॉर्मेट में डाउनलोड भी किया जा सकता है, जिसे रिकॉर्ड रखने या बैंक/वित्तीय संस्थानों में जमा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.

स्कीम सर्टिफिकेट अप्लाई करें

अगर कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ देता है, लेकिन पेंशन का लाभ जारी रखना चाहता है, तो वह ऐप से ही स्कीम सर्टिफिकेट (Scheme Certificate) के लिए आवेदन कर सकता है. इससे उसकी पुरानी सर्विस नए रोजगार के साथ जुड़ जाती है, और ईपीएस (EPS) की कंटिन्युटी बनी रहती है.

यूएएन सेवाओं में फेस ऑथेंटिकेशन

अब उमंग ऐप पर यूएएन से जुड़ी सर्विसेज़ जैसे अलॉटमेंट, एक्टिवेशन और वेरिफिकेशन के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन (Face Authentication) अनिवार्य कर दिया गया है. नए यूज़र अब फेस रिकग्निशन (Face Recognition) के जरिए अपना यूएएन बना और एक्टिवेट कर सकते हैं, जबकि पुराने यूज़र बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन (Biometric Verification) के माध्यम से आसानी से अपने यूएएन को एक्टिवेट कर पाएंगे. इसके अलावा, पहले से एक्टिव यूएएन की री-ऑथेंटिकेशन (Re-Authentication) भी ऐप पर की जा सकती है, जिससे पहचान में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से बचा जा सके.

क्यों फायदेमंद है यह बदलाव?

देशभर के करोड़ों कर्मचारियों के लिए उमंग ऐप ने ईपीएफओ से जुड़ना बेहद आसान और सुरक्षित बना दिया है. अब बैलेंस चेक करने से लेकर पेंशन की कंटिन्युटी तक सब कुछ ऑनलाइन हो गया है. इस ऐप से पारदर्शिता बढ़ी है, और बार-बार ऑफिस जाने या कागज़ी प्रक्रिया पूरी करने की झंझट खत्म हो गई है.