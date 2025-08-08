Marathi vs Hindi Controversy: 'मराठी में बात कर.. एक बार फिर भाषा को लेकर मुंबई की लोकल में हुआ महिलाओं में विवाद, VIDEO आया सामने

Credit-(X,@nedricknews)

Marathi vs Hindi Controversy: मुंबई में लगातार मराठी बोलने को लेकर विवाद सामने आ रहे है. पिछले दिनों लोकल ट्रेन में महिलाओं के बीच मराठी में बात करने को लेकर विवाद हुआ था. अब ऐसा ही एक नया विवाद सामने आया है.जहांपर लोकल ट्रेन में दो महिलाओं के बीच मराठी और हिंदी को लेकर बहस हो गई. एक महिला दूसरी को बोलने लगी कि मराठी में बात कर, जबकि दूसरी महिला अड़ गई और बोलने लगी, नहीं बोलूंगी मराठी में. इस दौरान मराठी में बात कर रही महिला ने दूसरी का वीडियो भी बनाया. काफी देर तक दोनों में तू तू मैं मैं होती रही और ट्रेन में बैठे लोग देखते रहे.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @nedricknews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Marathi vs Hindi Controversy: अब मुंबई की लोकल ट्रेन में पहुंचा भाषा विवाद, मराठी न बोलने को लेकर महिलाओं के बीच हुई गालीगलौज; VIDEO

मराठी को लेकर ट्रेन में विवाद

महिला ने कहा ' मराठी में बोल '

वीडियो में एक महिला, जो अपने बच्चे को गोद में लिए हुए है, दूसरी महिला को यह कहती सुनाई देती है कि यदि वह महाराष्ट्र में रहना चाहती है तो उसे मराठी बोलनी ही पड़ेगी. महिला ने जोर देते हुए कहा, 'यह मेरा महाराष्ट्र है, और यहां मराठी ही बोलनी चाहिए.दूसरी महिला ने इस बात पर आपत्ति जताते हुए सवाल किया कि सार्वजनिक स्थान पर किसी विशेष भाषा को बोलने की ज़बरदस्ती कैसे की जा सकती है. धीरे-धीरे यह मामूली बहस तीखी जुबानी जंग में तब्दील हो गई, जहां दोनों महिलाएं एक-दूसरे की वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगीं.

रेलवे स्टेशन से शुरू होकर कई स्टेशनों तक चला तनाव

यह बहस भायखला स्टेशन से शुरू होकर मुलुंड स्टेशन तक जारी रही.रेलवे अधिकारियों ने हस्तक्षेप की कोशिश की, लेकिन महिला डिब्बे में अधिक भीड़ होने के कारण वे शिकायतकर्ता तक नहीं पहुंच सके.

सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़

घटना का वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगीं. कई लोग उस महिला के समर्थन में बोले जिसने मराठी भाषा की वकालत की, जबकि कुछ ने इसे सांस्कृतिक जबरदस्ती और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हमला बताया.

भाषा को लेकर लगातार होने लगे विवाद

यह घटना एक बार फिर दर्शाती है कि महाराष्ट्र में भाषा और क्षेत्रीय पहचान को लेकर भावनाएं कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं. इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जहां सार्वजनिक स्थानों पर भाषा को लेकर विवाद हुए हैं. इससे पहले में लोकल ट्रेनों में मराठी और हिंदी भाषा को लेकर विवाद सामने आएं थे. इसको लेकर मुंबई में बाहर के राज्यों से आएं लोगों के साथ भी मारपीट की घटनाएं सामने आई थी.