जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में सेना के दो जवान लापता, हेलीकॉप्टर और ड्रोन से तलाश जारी

Representational Image | PTI

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग (Anantnag) जिले के घने जंगलों में तैनात दो भारतीय सेना के जवान गडोल इलाके में पेट्रोलिंग के दौरान लापता हो गए. जवानों का अपने फॉर्मेशन से संपर्क दो दिन पहले टूट गया. मौसम खराब और बर्फबारी के कारण उन्हें ढूंढने में कठिनाइयां आ रही हैं. सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि लापता जवानों को खोजने के लिए सेना ने हेलिकॉप्टर, ड्रोन और स्थानीय सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है. स्थानीय गुझर और बकरवाल समुदाय को भी खोज में मदद के लिए लगाया गया है.

सेना के सूत्रों के अनुसार, ये दो कमांडो विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर इलाके में गए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे. मौसम की कठिन परिस्थितियों को भी स्थिति के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है. सुरक्षा एजेंसियां फिलहाल आगे की जानकारी सार्वजनिक नहीं कर रही हैं, लेकिन जमीन और हवाई निगरानी के माध्यम से तलाश जारी है.

जवानों की खोज जारी

सुरक्षा अधिकारी बताते हैं कि गडोल इलाके में आतंकियों की सक्रियता के चलते सेना हमेशा मजबूत स्थिति बनाए रखती है. जवानों की खोज जारी है और सेना हरसंभव प्रयास कर रही है ताकि उन्हें सुरक्षित पाया जा सके.