Tamilnadu Karur Stampede: टीवीके काउंसिल की बैठक, करूर हादसे के बाद विजय तोड़ेंगे चुप्पी, पार्टी की रणनीति पर बड़ा ऐलान

चेन्नई, 5 नवंबर : तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) काउंसिल की बैठक बुधवार को मामल्लापुरम के फोर पॉइंट्स बाय शेराटन होटल में सुबह 10 बजे शुरू हो रही है. पार्टी अध्यक्ष और अभिनेता विजय करूर भगदड़ हादसे (Karur Stampede) के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आकर सदस्यों को संबोधित कर सकते हैं. करूर हादसे में 41 लोगों की जान गई थी, जिसने पूरे तमिलनाडु में सनसनी फैला दी. लगभग 2,000 सदस्यों की भागीदारी वाली यह बैठक 2026 विधानसभा चुनावों से पहले टीवीके के संगठनात्मक ढांचे, चुनावी रोडमैप और राजनीतिक रणनीति को अंतिम रूप देगी.

करूर में 27 सितंबर को विजय की जनसभा के दौरान हुई भगदड़ पर राजनीतिक दलों और जनता ने भीड़ प्रबंधन व सुरक्षा चूक को लेकर तीखी आलोचना की थी. शुरुआत में विजय ने सार्वजनिक बयान से परहेज किया, लेकिन बाद में वीडियो संदेश जारी कर गहरा शोक व्यक्त किया. उन्होंने शोकाकुल परिवारों को मामल्लापुरम आमंत्रित किया, व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और प्रत्येक परिवार को 20 लाख रुपए का मुआवजा दिया. हाल ही में 31 प्रभावित परिवारों से होटल में मुलाकात कर राहत प्रदान की गई. हालांकि, एक महिला संगठन की रिपोर्ट में हादसे का मुख्य कारण विजय की देरी बताया गया, जिस पर विवाद जारी है. यह भी पढ़ें : Bihar Assembly Elections 2025: पूर्णिया में तीन लोगों की मौत, सांसद पप्पू यादव ने कहा-पोस्टमार्टम से आएगी सच्चाई

हादसे के बाद विजय सार्वजनिक जीवन से दूर रहे और पार्टी के पुनर्गठन पर फोकस किया. उन्होंने दैनिक कार्यों के लिए 28 सदस्यीय कार्यकारी समिति गठित की, जिसमें वरिष्ठ नेता बुस्सी आनंद को महासचिव बनाया गया. यह कदम पार्टी को पेशेवर बनाने और निर्णय प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की दिशा में है. इससे पहले की बैठक में करूर घटना और भविष्य की योजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई. काउंसिल की बैठक में राजनीतिक रणनीति, निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर लामबंदी, सदस्यता अभियान और गठबंधन नीति पर प्रमुख प्रस्तावों पर बहस होगी. टीवीके ने स्पष्ट किया है कि वह अकेले चुनाव लड़ेगी, न तो डीएमके के साथ, न ही बीजेपी या एआईएडीएमके के साथ मिलकर.