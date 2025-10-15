Tragedy in Hardoi: हरदोई में मंदिर परिसर में बड़ा हादसा, प्रसाद चढ़ा रहे भक्तों पर गिरी हाईटेंशन लाइन, पुजारी के बेटे की मौत

Electricity (img: pixabay)

Tragedy in Hardoi: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया. नृसिंह भगवान मंदिर में मंगलवार को भक्त पूजा-पाठ कर प्रसाद चढ़ा रहे थे, तभी अचानक 11 हजार केवी की हाईटेंशन लाइन मंदिर परिसर में गिर गई. बताया जा रहा है कि बिजली के तारों में अचानक स्पार्किंग हुई और तेज आवाज के साथ तार नीचे आ गिरा. इस दर्दनाक हादसे में मंदिर के पुजारी के बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए.

हादसे के बाद अफरा-तफरी का माहौल

हादसे के तुरंत बाद पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई. मंदिर में मौजूद लोग चीखते-चिल्लाते हुए इधर-उधर भागने लगे. घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची. आनन-फानन में बिजली की सप्लाई काटी गई और घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया. वहीं मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

हादसे के बाद हरदोई में मातम छाया

इस हादसे के बाद पूरे हरदोई जिले में मातम छा गया है. स्थानीय लोग और श्रद्धालु इस घटना से स्तब्ध हैं. मंदिर परिसर को खाली करा दिया गया है और पुलिस द्वारा मामले की जांच शुरू कर दी है. परिजन और गांववाले गहरे सदमे में हैं और प्रशासन से उचित मुआवजे व दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.