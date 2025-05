Today's Googly: गोरिल्ला गुफाओं में सोते हैं या घोंसलों में? जवाब सुनकर चौंक जाएंगे आप

Do Gorillas Sleep in Caves Or Nests? अगर आपसे कोई पूछे कि गोरिल्ला (Gorilla) रात को कहां सोते हैं – गुफा में या किसी पेड़ पर घोंसले में – तो शायद आप सोच में पड़ जाएं. आमतौर पर लोग सोचते हैं कि जंगल में रहने वाले जानवर गुफाओं में ही रहते हैं. लेकिन गोरिल्ला इस मामले में थोड़ा अलग हैं.

गोरिल्ला घोंसलों में सोते हैं

जी हां, गोरिल्ला गुफाओं में नहीं रहते. वो हर रात अपने लिए नया घोंसला बनाते हैं, और उसी में सोते हैं. यह घोंसले वो ज़मीन पर भी बना सकते हैं और पेड़ों पर भी, लेकिन ज़्यादातर बड़े और भारी गोरिल्ला ज़मीन पर ही घोंसला बनाना पसंद करते हैं.

गोरिल्ला कैसे बनाते हैं घोंसला?

गोरिल्ला अपने आसपास की शाखाओं, पत्तों और टहनियों का इस्तेमाल करके एक आरामदायक जगह तैयार करते हैं, बिलकुल वैसे ही जैसे इंसान बिस्तर बनाते हैं. इसमें उन्हें कुछ ही मिनट लगते हैं. हर रात वो नया घोंसला बनाते हैं और अगली सुबह उसे छोड़ देते हैं.

तो गुफाएं क्यों नहीं?

गुफाएं आमतौर पर ठंडी और अंधेरी होती हैं. इसके अलावा, गोरिल्ला बहुत साफ-सुथरे जानवर होते हैं. वो चाहते हैं कि हर दिन उन्हें एक नई, साफ और आरामदायक जगह मिले. इसलिए वो घोंसला बनाना पसंद करते हैं, ना कि गुफा में रहना.

क्या बच्चों के लिए भी अलग घोंसला बनता है?

छोटे गोरिल्ला अपनी मां के साथ ही सोते हैं. जब वो बड़े हो जाते हैं, तब वो खुद अपना घोंसला बनाना सीखते हैं. ये प्रक्रिया गोरिल्ला के जीवन का अहम हिस्सा है.

गोरिल्ला गुफाओं में नहीं सोते. वो हर दिन एक नया घोंसला बनाते हैं और उसमें चैन की नींद लेते हैं. यह उनकी आदत और जीवनशैली का हिस्सा है. अब अगली बार जब कोई पूछे, "गोरिल्ला कहां सोते हैं?" तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं – "घोंसलों में!"