Sultanpur: सुल्तानपुर में निर्माणाधीन मकान की छत गिरने से कई लोग मलबे में दबे, 3 की मौत, 4 घायल
सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के सुल्तानपुर (Sultanpur) के धरियामऊ गांव में एक निर्माणाधीन मकान की छत गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया. इस हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई तो वही 4 लोग  मलबे के नीचे दबने से घायल हो गए. इस हादसे के बाद पुलिस प्रशासन (Police) और एसडीआरएफ (SDRF) की टीम मौके पर पहुंची और मजदूरों की मदद कर उन्हें बाहर निकाला. सभी घायल लोगों को हॉस्पिटल (Hospital) में एडमिट करवाया गया है. इस घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया है. जानकारी के मुताबिक़ गांव में मुंबई निवासी रामतीर्थ धुरिया मकान का निर्माण करा रहे थे. ठेका राम मिलन वर्मा को दिया गया था. सोमवार को कुछ एरिया में छत डालने का काम पूरा हुआ.

रात करीब 8 बजे जैसे ही मिक्चर मशीन हटाई जा रही थी, तभी शटरिंग धंस गई और पूरी छत भरभराकर गिर गई.  ये भी पढ़े:Hapur: राजस्थान के बाद अब हापुड़ की स्कूल में हादसा! क्लासरूम की छत का लैंटर गिरने से 4 बच्चे घायल, प्रशासन की लापरवाही आई सामने; VIDEO

मलबे में दबे सात लोग

छत गिरने से मौके पर अफरा-तफरी मच गई. उस समय छत पर पांच मजदूर और नीचे करीब एक दर्जन लोग मौजूद थे. अचानक हुई दुर्घटना में सात मजदूर मलबे के नीचे दब गए.स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू अभियान (Rescue Operation) शुरू किया. चार मजदूरों को जीवित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन तीन की मौके पर ही मौत हो गई.एसडीआरएफ टीम ने गैस कटर की मदद से मलबे को काटकर मजदूरों को बाहर निकाला. देर रात करीब 12:30 बजे आनंद का शव निकाला गया. कुछ ही देर बाद उसका भाई विक्रम और हिमांशु का शव भी बरामद किया गया.इस हादसे में दो सगे भाइयों की मौत से गांव में शोक का माहौल है.

घायलों की हालत नाजुक

हादसे में घायल हुए मजदूरों की पहचान सुभाष अफसर अली रवि सरोज और अरुण चौहान के रूप में हुई है. इन्हें गंभीर हालत में हॉस्पिटल (Hospital) में भर्ती कराया गया है. डॉक्टरों ने बताया कि सभी की स्थिति फिलहाल नाजुक बनी हुई है.दुर्घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. पुलिस प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. हादसे ने पूरे इलाके को शोक में डाल दिया है.

 