No Shortage of Petrol Diesel: देश में पेट्रोल, डीजल और LPG की कोई कमी नहीं, अफवाहों से बचें; घबराहट में न करें खरीदारी

No Shortage of Petrol Diesel: देशभर में फैली अफवाहों के बीच इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने साफ कर दिया है कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है. कंपनी ने कहा है कि उनके पास भरपूर मात्रा में ईंधन स्टॉक मौजूद है और सप्लाई लाइन पूरी तरह से सुचारु रूप से काम कर रही है. इंडियन ऑयल की तरफ से जारी बयान में लोगों से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और घबराकर ईंधन की अतिरिक्त खरीदारी से बचें. कंपनी ने कहा, “हमारे सभी आउटलेट्स पर ईंधन और एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता है. कृपया बेवजह की भीड़ से बचें ताकि हम आप तक सेवा को आसानी से पहुंचा सकें.”

दरअसल, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ भ्रामक संदेश वायरल हो रहे थे, जिनमें दावा किया जा रहा था कि देश में ईंधन की कमी हो सकती है और सप्लाई बाधित हो सकती है. इसके चलते कुछ जगहों पर पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखी गईं.

#IndianOil has ample fuel stocks across the country and our supply lines are operating smoothly.

There is no need for panic buying—fuel and LPG is readily available at all our outlets.

Help us serve you better by staying calm and avoiding unnecessary rush. This will keep our…

— Indian Oil Corp Ltd (@IndianOilcl) May 9, 2025