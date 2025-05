Kolkata Fatafat (Kolkata FF) May 12, 2025 Result Announced: आ गया रिजल्ट... कोलकाता फटाफट एफएफ के पहले राउंड के नतीजे जारी, देखें आज का लकी नंबर

Kolkata Fatafat (Kolkata FF) May 12, 2025 Result Announced: कोलकाता फटाफट (Kolkata FF) गेम एक बार फिर चर्चा में है क्योंकि 12 मई 2025 का रिजल्ट पूरे दिन के लिए जारी किया जाएगा. अगर आप भी इस रोमांचक नंबर गेम के फैन हैं तो जान लीजिए कि आज की हर बाजी का अपडेट किस समय आएगा और इसे कहां देखा जा सकता है. यह गेम कोलकाता में बेहद लोकप्रिय है और इसकी खास बात है इसका तेज और आसान फॉर्मेट. इसमें कुल आठ बाजियां यानी राउंड होते हैं, जो सुबह 10 बजे से शुरू होकर हर 90 मिनट पर अपडेट होते रहते हैं. इसका मतलब है कि खिलाड़ी पूरे दिन में आठ बार किस्मत आजमा सकते हैं.

हर बाजी में एक जीतने वाला नंबर निकलता है, जिसे kolkataff.tv और kolkataff.in जैसी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाकर देखा जा सकता है.

ये भी पढें: Satta Matka Online: ऑनलाइन सट्टा मटका क्या है? इन बातों का रखें ध्यान वरना झेलना पड़ेगा भारी नुकसान

Kolkata FF Bazi No. 10:28 AM 11:58 AM 01:28 PM 02:58 PM 04:28 PM 05:58 PM 07:28 PM 08:28 PM