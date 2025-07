'इस्लामिक आतंकियों को खुश करने के लिए गढ़ा गया भगवा आतंकवाद का झूठ', उमा भारती का कांग्रेस पर हमला

भोपाल, 31 जुलाई : महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित सहित सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया. इस फैसले के बाद आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है. पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती और विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के नेता विनोद बंसल ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया. साथ ही उन्होंने भगवा आतंकवाद का झूठ गढ़ने के लिए कांग्रेस से माफी की मांग की.

पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने मालेगांव विस्फोट मामले में कोर्ट के फैसले का स्वागत किया. उन्होंने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "इस्लामिक आतंकवादियों को पसंद करने के लिए हिंदू आतंकवाद की एक कल्पना रची गई थी. इस्लामिक आतंकवादियों के इशारे पर कांग्रेस के बहुत सारे नेता काम कर रहे थे. उन्हें खुश करने के लिए हिंदू आतंकवाद की कल्पना की गई, जिसे भगवा आतंकवाद नाम दिया गया. वे शुरू से ही कसूरवार नहीं थे, और मैं उनकी निंदा करूंगी जिन्होंने ये शब्द गढ़े थे, और उन्हें (कांग्रेस) माफी मांगनी चाहिए." यह भी पढ़ें : Malegaon Blast Case: भाजपा ने मालेगांव ब्लास्ट केस को बताया कांग्रेस का षड़यंत्र, कहा- ‘यह उनकी सोची-समझी साजिश थी’

#WATCH | Bhopal: On NIA Court acquits all accused in 2008 Malegaon blast case including Sadhvi Pragya, Former Madhya Pradesh CM Uma Bharti says, "...I am so happy that I do not have words to express. When Pragya was in the Nashik jail, I learned through a police officer that she… pic.twitter.com/b9l8oOaknZ

— ANI (@ANI) July 31, 2025