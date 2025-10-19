Ayodhya Deepotsav 2025 Update: अयोध्या में शुरू हुआ भव्य दीपोत्सव, 55 घाट पर जलाए गए हैं दीपक; ड्रोन से हो रही काउंटिंग (Watch Video)

Ayodhya Deepotsav 2025 (Photo- ANI)

Ayodhya Deepotsav 2025 Update: अयोध्या में 9वां दीपोत्सव ऐतिहासिक रूप ले रहा है. शनिवार शाम सूर्यास्त होते ही राम नगरी (Ram Nagari) स्वर्णिम रोशनी से नहा उठी. हजारों स्वयंसेवकों ने राम के घाट पर लाखों दीये जलाए, जिससे पूरा घाट जगमगा उठा. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बार 55 घाटों पर 28 लाख दीये जलाए जा रहे हैं और गिनती की निगरानी ड्रोन कैमरों से की जा रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने भगवान रामलला के मंदिर में दीप जलाकर दीपोत्सव की शुरुआत की.

उन्होंने रामलला (Ramlala) की पूजा-अर्चना की और भव्य आरती की, जिसके बाद पूरे परिसर में "जय श्री राम" के जयकारे गूंज उठे. इस अवसर पर Ram Mandir Trust के पदाधिकारियों ने सीएम योगी को पवित्र वस्त्र ओढ़ाकर उनका स्वागत किया.

ये भी पढें: Ayodhya Deepotsav 2025: अयोध्या में दिखने लगी दीपोत्सव की उमंग, झाकियों की शोभायात्रा को पर्यटन मंत्री ने दिखाई झंडी

राम की पैड़ी पर लेजर और लाइट शो

#WATCH | Uttar Pradesh: Laser and light show underway at Ram ki Paidi at the banks of River Saryu in Ayodhya. With the Ghat lit up with diyas and colourful lights, #Deepotsav is being celebrated here. (Source: ANI/UP Govt) pic.twitter.com/IFq2j8NQVd — ANI (@ANI) October 19, 2025

दीपोत्सव में भाग लेने पहुंचे सीएम योगी

#WATCH | Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath reaches Ram ki Paidi at the banks of River Saryu in Ayodhya, to participate in #Deepotsav2025 (Source: ANI/UP Govt) pic.twitter.com/F5AuH90zm7 — ANI (@ANI) October 19, 2025

संतों-महंतों का किया गया सम्मान

दीपोत्सव कार्यक्रम के दौरान, राम कथा पार्क और रामलला के महल को आकर्षक रोशनी से सजाया गया. संतों और महंतों का सम्मान किया गया और मुख्यमंत्री योगी ने उन्हें दिवाली (Diwali) के उपहार भी भेंट किए. इस बीच, 32,000 स्वयंसेवक दीयों में बाती और तेल भरने में जुटे हैं. अवध विश्वविद्यालय (Avadh University) के छात्र भी इस आयोजन में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं.

अयोध्या में अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था

अयोध्या में अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई है. ATS Commando और Police Force तैनात किए गए हैं और हर आने-जाने वाले की पहचान की जांच की जा रही है. प्रशासन ने कहा है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी.

पुष्पक विमान में होगा भगवान का भ्रमण

दीपोत्सव का मुख्य आकर्षण पुष्पक विमान में भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान का नगर भ्रमण है. मुख्यमंत्री स्वयं विमान को रस्सियों से खींचकर राम कथा पार्क (Ram Katha Park) तक ले जाएंगे, जहां भगवान राम का राज्याभिषेक होगा. अयोध्या इस समय भक्ति और उल्लास के रंगों में डूबी हुई है. हर तरफ 'जय श्री राम' का नारा गूंज रहा है.