Thane: नौपाड़ा में बिस्तर पर पड़ी विकलांग बेटी की बीमारी से परेशान मां ने उसे जहर देकर मारा, लाश ठिकाने लगाने की घटना सीसीटीवी में कैद

ठाणे की एक 39 वर्षीय महिला ने अपनी 17 वर्षीय विकलांग बेटी यशस्वी पवार को उसकी गंभीर स्वास्थ्य स्थिति से हताश होकर कथित तौर पर जहर दे दिया. आरोपी महिला स्नेहल पवार ने अपनी मां सुरेखा महांगड़े (60) और एक अज्ञात दोस्त की मदद से शव को ठिकाने लगाया, जो सीसीटीवी में कैद हो गया. बाद में, 20 फरवरी को लगभग 1:30 बजे, स्नेहल पवार ने अपनी मां सुरेखा हिंदुराव महानगड़े (60) और एक अन्य अज्ञात महिला के साथ, यशस्वी के शव को एक सफेद कार (MH-04 LQ 4009) में रखा और उसे अंतिम संस्कार के लिए पासरानी गांव (तालुका वाई, जिला सतारा) ले गए. यह भी पढ़ें: Pune Shocker: होल गांव में शख्स ने अपने 9 वर्षीय बेटे का सिर दीवार पर पटककर की हत्या, चुपके से अंतिम संस्कार के दौरान गिरफ्तार

नौपाड़ा पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 103 (1), 238 और 3 (5) के तहत हत्या, सबूत नष्ट करने और अपराध में सहायता करने का मामला दर्ज किया गया है. नौपाड़ा पुलिस ने तीनों महिलाओं के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है. महानगड़े ने अपना अपराध कबूल कर लिया है और उसे आज गिरफ्तार किया जाएगा, जबकि स्नेहल पवार और उसका दोस्त अभी भी फरार हैं.

CCTV Footage Exposes Shocking Disposal of 17-Year-Old Girl's Body in Thane Murder Case.

Mother and Two Women Booked for Murder of Disabled Girl in Thane.

Thane: A case has been registered at Naupada Police Station against a mother and two other women for the alleged murder of a… pic.twitter.com/6vLKmUSvCW

