Telangana Shocker: तेलंगाना में दिल दहला देने वाली घटना, महिला ने अपने दो बच्चों की हत्या कर खुदकुशी की; पुलिस को मिला सुसाइड नोट

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

हैदराबाद, 14 जून: तेलंगाना (Telangana) के विकाराबाद (Vikarabad) जिले से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है. यहाँ एक घर में एक महिला ने अपने दो छोटे बच्चों की कथित तौर पर हत्या करने के बाद खुद भी आत्महत्या (Suicide) कर ली. स्थानीय पुलिस ने रविवार को घटना स्थल से तीनों के शव बरामद किए हैं. पुलिस को मौके से मृतका द्वारा लिखा गया एक सुसाइड नोट (Suicide Note) भी मिला है, जो इस आत्मघाती कदम के पीछे गहरे मानसिक और व्यक्तिगत तनाव की ओर इशारा करता है. यह दुखद मामला तब प्रकाश में आया जब पड़ोसियों और परिवार के अन्य सदस्यों को घर में काफी समय तक कोई हलचल नहीं दिखाई दी. यह भी पढ़ें: Pune Suicide: पुणे के पिंपरी-चिंचवड़ में 39 वर्षीय व्यक्ति ने की आत्महत्या, पत्नी ने रियल एस्टेट मामले को मानसिक तनाव का कारण बताया

बंद कमरे में मिले तीनों के शव

टाइम्स ऑफ इंडिया (TOI) की रिपोर्ट के अनुसार, जब पड़ोसियों और रिश्तेदारों को संदेह हुआ, तो उन्होंने घर के भीतर प्रवेश किया. वहां महिला और उसके दो मासूम बच्चों के शव देखकर उनके होश उड़ गए. स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही विकाराबाद पुलिस की एक विशेष टीम मौके पर पहुंची, जिसने पूरे इलाके को सील कर शुरुआती साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं.

सुसाइड नोट से खुलेगा प्रताड़ना का राज

कानून प्रवर्तन अधिकारियों (पुलिस) के मुताबिक, शुरुआती परिस्थितिजन्य साक्ष्य बताते हैं कि मां ने पहले अपने दोनों बच्चों की जान ली और उसके बाद खुद को खत्म कर लिया. हालांकि, हत्या और आत्महत्या के लिए किस तरीके या वस्तु का इस्तेमाल किया गया, इसकी आधिकारिक पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगी.

पुलिस ने बताया कि मौके से बरामद सुसाइड नोट की प्रामाणिकता की जांच की जा रही है. शुरुआती विश्लेषण से संकेत मिलते हैं कि महिला गंभीर भावनात्मक और घरेलू तनाव से गुजर रही थी, जिसके कारण उसने यह आत्मघाती कदम उठाया.

पुलिस की कानूनी कार्रवाई और जांच

पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल भेज दिया है, ताकि मौत के सटीक समय और कारणों का पता लगाया जा सके.

विकाराबाद पुलिस ने इस संबंध में कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस अधिकारी अब मृतका के पति, मायके पक्ष के लोगों और पड़ोसियों के बयान दर्ज कर रहे हैं ताकि घटना से पहले के घटनाक्रम को समझा जा सके और यह पता लगाया जा सके कि क्या इस प्रताड़ना के पीछे कोई बाहरी या पारिवारिक दबाव जिम्मेदार था.