Telangana Shocker: स्कूल में छात्राओं का यौन उत्पीड़न करता था शिक्षक, गुस्साए अभिभावकों ने जमकर पीटा; VIDEO वायरल

Nalgonda School Girls Sexually Abused: तेलंगाना (Telangana News) के नलगोंडा जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां नाकरेकल मंडल (Nakrekal Mandal) स्थित जिला परिषद हाई स्कूल के एक शिक्षक पर छात्राओं का यौन शोषण (Telangana Rape Case) करने का आरोप लगा है. यह मामला तब सामने आया, जब डरी-सहमी छात्राओं ने अपनी समस्या अपने परिजनों से साझा की. जैसे ही अभिभावकों को इसकी जानकारी मिली, वे भड़क गए और बड़ी संख्या में स्कूल पहुंच गए. गुस्साए परिजनों ने आरोपी शिक्षक को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी और जमकर हंगामा किया.

इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल (Viral Video) हो गया, जिसके बाद इलाके में गुस्सा और बढ़ गया.

नलगोंडा स्कूल में शिक्षक पर छात्राओं के यौन उत्पीड़न का आरोप

आरोपी शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग

ग्रामीणों और अभिभावकों का कहना है कि स्कूल बच्चों के भविष्य की सुरक्षा और शिक्षा के लिए होते हैं, न कि ऐसी शर्मनाक हरकतों के लिए. उनका साफ कहना है कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी शिक्षक ऐसी हरकत करने की हिम्मत न कर सके.

थानें में गंभीर धाराओं शिकायत दर्ज, जांच शुरू

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस (Telangana Police) में शिकायत दर्ज करा दी गई है. अधिकारियों ने पुष्टि की है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है. आरोप साबित होने पर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, इस घटना को लेकर स्कूल और गांव दोनों में गुस्से का माहौल है.