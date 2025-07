Income Tax Filing: टैक्सपेयर्स ध्यान दें! ITR-2 फाइल करने की सुविधा ऑनलाइन मोड में शुरू, जानें क्या है इस बार नया?

Income Tax Filing: टैक्स भरने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है. आयकर विभाग ने ITR-2 फॉर्म को अब ऑनलाइन मोड में फाइल करने की सुविधा शुरू कर दी है, जिसमें पहले से भरा हुआ डेटा (Pre-Filled Data) भी उपलब्ध रहेगा. यानी अब आपको सारी जानकारी बार-बार मैन्युअली भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बस लॉगिन कीजिए और फॉर्म को चेक करके फाइल कर दीजिए. यह सुविधा आयकर पोर्टल https://www.incometax.gov.in/ पर लाइव हो चुकी है और Assessment Year 2025-26 के लिए है. यानी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की इनकम के लिए आप अब ITR-2 को ऑनलाइन भर सकते हैं.

Kind Attention Taxpayers!

Income Tax Return Form of ITR-2 is now enabled for filing through online mode with pre-filled data at the e-filing portal.

Visit: https://t.co/uv6KQUbXGv pic.twitter.com/u8EiumigEb

— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) July 18, 2025