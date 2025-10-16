Tamilnadu Rains: तमिलनाडु में बारिश और बिजली का अलर्ट, आईएमडी ने जारी की चेतावनी

मुंबई बारिश (Photo Credits: X)

चेन्नई, 16 अक्टूबर : भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) चेन्नई ने गुरुवार को तमिलनाडु के कई जिलों में गरज और बिजली के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है. चेन्नई आईएमडी के मुताबिक, तिरुनेलवेली, थेनकासी, थेनी, विरुधुनगर और मदुरै जिलों में कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश की संभावना है. इसके अलावा, डिंडीगुल, करूर, थूथुकुडी, शिवगंगई, रामनाथपुरम, पुदुक्कोट्टई, तंजावुर, तिरुवरुर, नागपट्टिनम, मयिलादुथुराई, कुड्डालोर, विल्लुपुरम, चेंगलपट्टू और चेन्नई जिलों के साथ-साथ पुडुचेरी और कराईकल क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

आईएमडी ने बारिश के साथ बिजली गिरने के खतरे को देखते हुए लोगों के लिए सुरक्षा दिशानिर्देश भी जारी किए हैं. घर या कार्यस्थल पर रहने वालों को सलाह दी गई है कि वे आसमान में बादल छाने या तेज हवाएं चलने पर सतर्क रहें. गड़गड़ाहट सुनाई देने पर समझें कि बिजली गिरने का खतरा करीब है. स्थानीय समाचार या मौसम अपडेट्स पर नजर रखें और घर के अंदर रहें. यात्रा से बचें, खिड़कियां-दरवाजे बंद रखें और बाहर की वस्तुओं जैसे फर्नीचर या कचरे को सुरक्षित करें. बच्चों और पालतू जानवरों को घर में रखें. बिजली के उपकरणों को अनप्लग करें, क्योंकि बिजली का झटका उपकरणों को नुकसान पहुंचा सकता है. नहाने, बर्तन धोने या बहते पानी के संपर्क से बचें, क्योंकि बिजली धातु के पाइपों से होकर गुजर सकती है. तार वाले फोन, स्टोव, बाथटब या किसी धातु वस्तु को न छुएं.

चेन्नई आईएमडी ने सलाह देते हुए कहा कि यदि आप बाहर हैं, तो तुरंत किसी सुरक्षित इमारत में शरण लें और धातु की छतों या संरचनाओं से बचें. निचले इलाके में जाएं, लेकिन बाढ़-प्रवण क्षेत्रों से दूर रहें. झुककर पैरों को एक साथ और सिर को नीचे रखें, ताकि आप बिजली का छोटा निशाना बनें. पेड़ों, बिजली के तारों, धातु की बाड़ या पहाड़ियों से दूर रहें. जमीन पर लेटने से बचें, क्योंकि यह आपको बिजली का बड़ा लक्ष्य बना सकता है. रबर के जूते या कार के टायर बिजली से सुरक्षा नहीं देते.

आईएमडी ने बताया कि यात्रा के दौरान साइकिल, मोटरसाइकिल या खुले वाहनों से उतर जाएं. नौकायन या तैराकी कर रहे हों तो तुरंत जमीन पर आकर आश्रय लें. कार में रहें तो खिड़कियां खुली रखें, धातु को न छुएं और बिजली के तारों या पेड़ों से दूर पार्क करें. वहीं, बिजली गिरने की स्थिति में प्रभावित व्यक्ति को तुरंत अस्पताल ले जाएं. बुनियादी प्राथमिक उपचार दें और जलन, टूटी हड्डियों या सुनने-देखने की समस्याओं की जांच करें. बिजली से प्रभावित व्यक्ति में विद्युत आवेश नहीं रहता, इसलिए उन्हें छूना सुरक्षित है. आईएमडी ने लोगों से सावधानी बरतने और मौसम अपडेट्स पर नजर रखने की अपील की है.