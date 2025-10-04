Tamil Nadu Heavy Rain Forecast: तमिलनाडु के 14 जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान, मछुआरों को तट पर ही रहने की सलाह

मुंबई बारिश (Photo Credits: X)

चेन्नई, 4 अक्टूबर : क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने शनिवार को तमिलनाडु के 14 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के ऊपर मौसम प्रणालियां लगातार सक्रिय हो रही हैं. नए बुलेटिन के अनुसार, 2 अक्टूबर से बंगाल की खाड़ी के मध्य और उससे सटे उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में बना एक गहरा दबाव क्षेत्र उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ गया है और शाम तक दक्षिणी ओडिशा तट पर गोपालपुर के पास पहुंच गया है. सौराष्ट्र तट और आसपास के इलाकों में बना एक और गहरा दबाव क्षेत्र 1 अक्टूबर को और मजबूत हुआ, 2 अक्टूबर तक उत्तर-पूर्वी अरब सागर में स्थानांतरित हो गया और अब यह गुजरात के द्वारका से लगभग 240 किलोमीटर पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम में स्थित है.

यह दबाव क्षेत्र अगले तीन घंटों में एक चक्रवाती तूफान में बदल सकता है और अगले 24 घंटों में धीरे-धीरे कमजोर होने से पहले पश्चिम की ओर बढ़ सकता है. इन मौसम विक्षोभों के कारण, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कई हिस्सों में शनिवार को गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है. तिरुवल्लूर, चेन्नई, चैंगलपट्टू, कांचीपुरम, विल्लुपुरम, कुड्डालोर, अरियालुर, सलेम, नामक्कल, कल्लाकुरिची, मयिलादुथुराई, नागपट्टिनम, तिरुवरूर और तंजावुर जिलों के साथ-साथ पुडुचेरी और कराईकल में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है. यह भी पढ़ें :Mumbai: चलती लोकल ट्रेन में भीड़ होने के कारण गिरा MSF का जवान, मलाड गोरेगांव रूट पर हुए हादसे में गई युवक की जान

शनिवार को तिरुवल्लुर, चेन्नई, चैंगलपट्टू, कांचीपुरम, विल्लुपुरम, रानीपेट, वेल्लोर, तिरुपत्तूर, तिरुवन्नामलाई, कृष्णागिरी, धर्मपुरी और रामनाथपुरम के कुछ इलाकों में भी भारी बारिश की उम्मीद है. विभाग ने राज्य भर में अधिकतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होने का अनुमान लगाया है, हालांकि कुछ क्षेत्रों के तापमान में मामूली गिरावट संभव है. कुछ आंतरिक जिलों में अधिकतम तापमान अभी भी सामान्य से 2-3 डिग्री सेल्सियस ऊपर रह सकता है. आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और शहर के कुछ हिस्सों में मध्यम बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की पूर्वानुमान है.

बीच-बीच में भारी बारिश भी हो सकती है. दिन का तापमान 32-33 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 24-25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है. तटीय क्षेत्रों में 60 से 80 किमी प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना है, जो कुछ क्षेत्रों में 90 किमी प्रति घंटे तक भी पहुंच सकती हैं. तेज हवा और अशांत समुद्री परिस्थितियों के कारण मछुआरों को प्रभावित क्षेत्रों में समुद्र में न जाने की सख्त सलाह दी गई है. अधिकारियों ने निचले और बाढ़-संवेदनशील क्षेत्रों के निवासियों से सतर्क रहने और आधिकारिक सलाह का पालन करने का आग्रह किया है.