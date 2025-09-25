Tamil Nadu Heavy Rain Forecast: कोयंबटूर और नीलगिरी में अगले तीन दिन तक भारी बारिश का पूर्वानुमान

(Photo : AI)

चेन्नई, 25 सितंबर : भारत मौसम विभाग (आईएमडी) ने तमिलनाडु के पहाड़ी जिलों कोयंबटूर और नीलगिरी के लिए अगले तीन दिनों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. आईएमडी ने भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों और नदियों के किनारों पर रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है. आईएमडी के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में मौसम प्रणाली के कारण बारिश हो रही है. इस समय म्यांमार के तट के पास चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है और गुरुवार को बंगाल की खाड़ी के मध्य हिस्से में एक नया कम दबाव वाला क्षेत्र बनने की संभावना है.

इसके चलते तमिलनाडु और पुदुच्चेरी के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. पिछले 24 घंटों में सलेम जिले के येरकॉड में सबसे अधिक 5 सेमी बारिश दर्ज की गई. कन्याकुमारी जिले के पलामोर और किलकोट्टायर, कोयंबटूर जिले के चिन्नाकल्लार और वाल्पराई, तथा तिरुनेलवेली जिले के नालुमुक्कू और ओट्टू में भी 2 सेमी बारिश रिकॉर्ड की गई है. अधिकारियों ने कहा कि कोयंबटूर और नीलगिरी में सबसे भारी वर्षा होने की संभावना है, जहां अलग-थलग स्थानों पर बादल फटने की भी आशंका है. आईएमडी के पूर्वानुमान में गुरुवार और शुक्रवार को तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कराईकल के कई स्थानों पर आकाशीय बिजली और गरज के साथ बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है. चेन्नई और उसके आसपास के उपनगरों में आकाश आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना है. यह भी पढ़ें : Mumbai: कांदिवली बिजनेसमैन हत्या कांड का पर्दाफाश, बेटा और बिजनेस पार्टनर निकले साजिशकर्ता

राज्य की राजधानी में मौसम के ज्यादा खराब होने की संभावना नहीं है, लेकिन आने-जाने वालों को सलाह दी गई है कि वे व्यस्त समय के दौरान हल्की बारिश के लिए तैयार रहें. वेस्टर्न घाट (पश्चिमी घाट) क्षेत्र के जिलों के प्रशासन को संवेदनशील ढाल और जल स्रोतों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं. अधिकारियों ने लोगों से पहाड़ी इलाकों में अनावश्यक यात्रा से बचने और स्थानीय आपदा प्रबंधन टीमों के अलर्ट का पालन करने की अपील की है. आईएमडी ने कहा कि विकसित हो रहा निम्न दबाव क्षेत्र अगले 48 घंटों में और तेज हो सकता है, जो दक्षिणी तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में बारिश के पैटर्न को प्रभावित करेगा. मछुआरों को दक्षिण-पश्चिम और मध्य बंगाल की खाड़ी में तेज हवाओं और खराब समुद्री स्थिति के कारण न जाने की सलाह दी गई है. अधिकारियों ने कहा कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है और समय पर अपडेट के लिए मौसम बुलेटिन जारी किए जाएंगे.