VIDEO: '31 लोगों की मौत, 40 से ज्यादा घायल': तमिलनाडु के Karur में एक्टर और नेता विजय की रैली में भगदड़, PM Modi ने व्यक्त की संवेदना

TVK Vijay Rally Stampede in Tamil Nadu: तमिलनाडु के करूर जिले में शनिवार शाम एक बड़ा हादसा हो गया. यहां एक्टर और तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) प्रमुख विजय की चुनावी रैली में भगदड़ (Karur Stampede) मच गई. इस हादसे में 31 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और घायलों का इलाज नजदीकी अस्पताल में चल रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने इस दुखद घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया.

उन्होंने X पर लिखा, "करूर में इस राजनीतिक रैली (Political rally) के दौरान हुआ हादसा बेहद दर्दनाक है. मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है. मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं."

करूर में एक्टर और नेता विजय की रैली में भगदड़

CM स्टालिन और पलानीस्वामी ने चिंदा व्यक्त की

अन्नाद्रमुक महासचिव और विधानसभा में विपक्ष के नेता एडप्पादी के. पलानीस्वामी (Edappadi K. Palaniswami) ने भी इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि दम घुटने और भगदड़ के कारण हुई जान-माल की हानि बेहद दुखद है. पलानीस्वामी ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पूर्व मंत्री एम.आर. विजयभास्कर को अस्पताल पहुंचकर घायलों की मदद करने का निर्देश दिया.

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन (CM M.K. Stalin) ने भी घटना पर चिंता व्यक्त की और तत्काल राहत कार्यों के आदेश दिए.

करूर में भगदड़ का क्या कारण रहा?

सूत्रों के अनुसार, रैली में इतनी भीड़ थी कि सांस लेने की भी जगह नहीं थी. गर्मी और धक्का-मुक्की के कारण कई लोग बेहोश हो गए. इसके बाद अचानक भगदड़ मच गई और लोग एक-दूसरे पर गिरने लगे. स्थानीय प्रशासन फिलहाल आधिकारिक आंकड़ों और दुर्घटना के सही कारण पर एक रिपोर्ट तैयार कर रहा है.

हालांकि, शुरुआती जांच से पता चलता है कि भीड़ का बेकाबू होना ही मुख्य कारण है. जैसे-जैसे स्थिति नियंत्रण में आएगी, मृतकों की पहचान और घायलों की स्थिति के बारे में और जानकारी साझा की जाएगी.