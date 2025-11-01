Seelampur Gang War: हाशिम बाबा गैंग सदस्य मिस्बाह की हत्या के दो आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली, 1 नवंबर : पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में गैंगवार के एक मामले में दिल्ली पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. हाशिम बाबा गैंग के सदस्य 22 वर्षीय मिस्बाह की हत्या के इस मामले में छेनू गैंग से जुड़े अब्दुल्ला और प्रिंस गाजी को पकड़ा गया. पुलिस का मानना है कि यह पुरानी दुश्मनी का नतीजा है. एक अन्य आरोपी रिजवान अभी फरार है.

घटना 30 अक्टूबर की रात करीब 10:40 बजे सीलमपुर के जामा मस्जिद के पास हुई. मिस्बाह पर बाइक सवार हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की. उसे 15 गोलियां लगीं, जबकि कुल 22 से 25 राउंड गोली चली. घायल मिस्बाह को जग प्रसाद चंद्रा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मिस्बाह के खिलाफ सात से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें हत्या, हत्या का प्रयास, लूट और आर्म्स एक्ट शामिल हैं. वह जाफराबाद का निवासी था. यह भी पढ़ें : प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीकाकुलम भगदड़ में श्रद्धालुओं की मौत पर दुख जताया, सहायता राशि की घोषणा

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरों की मदद से जल्द ही आरोपी चिन्हित कर लिए. सीलमपुर थाने की टीम ने छेनू गैंग के सरगना छेनू के भतीजे अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया. वहीं, स्पेशल सेल की टीम ने दूसरे आरोपी प्रिंस गाजी को पकड़ा. पूछताछ में दोनों ने कबूल किया कि यह हाशिम बाबा और छेनू गैंग के बीच लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी का हिस्सा था. हाशिम बाबा गैंग लॉरेंस बिश्नोई के साथ जुड़ा हुआ है, जबकि छेनू गैंग का पुराना रंजिश कई सालों से चल रहा है. 2016 में कड़कड़डूमा कोर्ट में छेनू पर हमले का भी जिक्र आया है.

फिलहाल, छेनू गैंग का एक और सदस्य रिजवान फरार है. वह छेनू का भाई है. पुलिस ने उसके ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है. डीसीपी (उत्तर-पूर्व) के मुताबिक, हमलावरों के पास से हथियार बरामद हो सकते हैं. जांच में गैंगवार को रोकने के लिए सतर्कता बरती जा रही है. इलाके में अतिरिक्त फोर्स तैनात है. हाशिम बाबा गैंग जाफराबाद, सीलमपुर और आसपास के इलाकों में वसूली और संपत्ति हड़पने में सक्रिय है. छेनू गैंग भी इसी क्षेत्र में प्रभाव रखता है. पुलिस ने एमसीओसीए के तहत कार्रवाई की योजना बनाई है.