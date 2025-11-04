School Assembly News Headlines for 5 November: स्कूल असेंबली के लिए 5 नवंबर की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें

School Assembly News | File

School Assembly News Headlines for 5 November: स्कूल असेंबली के लिए प्रमुख समाचार हेडलाइंस छात्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं. ये समाचार अपडेट उन्हें न केवल भारत बल्कि दुनिया भर की प्रमुख घटनाओं की जानकारी देते हैं. हर दिन की खबरों से छात्र राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मामलों, खेल, विज्ञान, मनोरंजन और व्यवसाय से जुड़े अपडेट्स से अवगत रहते हैं. 5 नवंबर 2025 की असेंबली के लिए हम आपके लिए देश-दुनिया, खेल और व्यापार जगत से जुड़ी अहम खबरें लेकर आए हैं. स्कूल असेंबली में न्यूज रीडिंग करने वाले छात्र इन हेडलाइंस को आत्मविश्वास के साथ पढ़ सकते हैं. यहां हम आपको देश, विदेश, खेल और व्यापार से जुड़ी ताजा और अहम खबरें दे रहे हैं. तो आइए, आज की असेंबली की शुरुआत करते हैं 5 नवंबर की मुख्य खबरों के साथ.

राष्ट्रीय समाचार (News for School Assembly)

MP: जहरीले कोल्ड्रिफ कफ सिरप मामले में मेडिकल संचालक को SIT ने किया गिरफ्तार.

ChatGPT Go प्लान भारत में 12 महीनों के लिए मुफ्त.

31 मार्च 2026 को देश से नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा: चंपारण में बोले अमित शाह.

तेजस्वी यादव का ऐलान, सरकार बनते ही महिलाओं को मिलेंगे 30 हजार रुपए.

बिहार चुनाव: पहले चरण की 121 सीटों पर थमा प्रचार, 6 नवंबर को 18 जिलों में वोटिंग.

लाल निशान में बंद हुआ भारतीय शेयर बाजार, सेंसेक्स 519 अंक टूटा.

आईएएनएस-मैटराइज सर्वे: बिहार चुनाव पर पीएम मोदी की लोकप्रियता का असर तय, 63 प्रतिशत लोगों की मुहर.

आईएएनएस-मैटराइज सर्वे : बिहार में एनडीए को 'बंपर' बहुमत, अकेले भाजपा को 80 से ज्यादा सीटें.

अंतरराष्ट्रीय समाचार (School Assembly News Headlines Today in Hindi)

फिलीपींस में तूफान कलमेगी का कहर, चार की मौत.

बांग्लादेश में डेंगू का प्रकोप जारी, 24 घंटों में 1 हजार से ज्यादा मामले दर्ज.

भारतीय राजदूत ने अमेरिकी सीनेटर से की मुलाकात, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर चर्चा.

भारत-अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की 22वीं बैठक में रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर हुई चर्चा.

खेल समाचार (Today's Hindi News Headline for School Assembly)

पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने विश्व कप विजेता हरमनप्रीत, अमनजोत और कोच मुनीश बाली के लिए की कैश प्राइज की घोषणा.

बीसीसीआई ने सीनियर महिला इंटर-जोनल टी20 टीम घोषित की, शेफाली बनीं नॉर्थ जोन की कप्तान.

राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय अंडर-19 वन-डे चैलेंजर ट्रॉफी टीम में हुए शामिल.

भारतीय हॉकी का 'शताब्दी समारोह', 7 नवंबर को भव्य आयोजन.

स्कूल असेंबली में ये खबरें छात्रों को जागरूक और सूचित रखने में मदद करेंगी.