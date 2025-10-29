School Assembly News Headlines for 30 October: स्कूल असेंबली के लिए 30 अक्टूबर की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें

School Assembly News | File

30 अक्टूबर 2025 की असेंबली के लिए हम आपके लिए देश-दुनिया, खेल और व्यापार जगत से जुड़ी अहम खबरें लेकर आए हैं.

राष्ट्रीय समाचार (News for School Assembly)

दिल्ली से मुंबई अब सिर्फ 12 घंटे में! दिसंबर से इस एक्सप्रेसवे पर कर सकेंगे यात्रा.

उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने 30 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गन्ने का मूल्य.

प्रधानमंत्री मोदी 30 और 31 अक्टूबर को गुजरात और दिल्ली के दौरे पर विभिन्न परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लड़ाकू विमान 'राफेल' में भरी उड़ान.

अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार, 25 नवंबर को आ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी: नृपेंद्र मिश्रा.

सोनम वांगचुक की नजरबंदी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, 24 नवंबर को होगी सुनवाई.

जुबीन गर्ग को अंतिम विदाई: पत्नी गरिमा सैकिया ने ब्रह्मपुत्र में विसर्जित की अस्थियां.

अंतरराष्ट्रीय समाचार (School Assembly News Headlines Today in Hindi)

गाजा का दावा- इजरायली हमलों में 100 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान.

हमास पर तिलमिलाए नेतन्याहू, गाजा में आईडीएफ ने बरसाया बम, ट्रंप ने इजरायली हमले का किया समर्थन.

जबरदस्त हवाई हमलों के बाद गाजा में सीजफायर बहाल, आईडीएफ बोला- किसी भी उल्लंघन का दिया जाएगा करारा जवाब.

जमैका में कैटेगरी 5 के तूफान मेलिसा का कहर, 300 किमी प्रति घंटे की रफ्तार ने ली 7 की जान.

आतंकी मसूद अजहर ने चली महिलाओं को जिहादी बनाने की चाल, कहा सीधे जन्नत नसीब होगी.

खेल समाचार (Today's Hindi News Headline for School Assembly)

रोहित शर्मा ने ICC ODI रैंकिंग में शुभमन गिल से छीनी बादशाहत, करियर में पहली बार बने No. 1 बल्लेबाज.

क्लच शतरंज चैंपियन शोडाउन : गुकेश अंतिम स्थान पर खिसके, कार्लसन ने बनाई बढ़त.

श्रेयस अय्यर की सर्जरी सफल, हालत में सुधार, बीसीसीआई ने क्रिकेटर की इंजरी पर दी अपडेट.

विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स 2025 के लिए भारत ने 20 सदस्यीय मजबूत टीम की घोषणा की.

