School Assembly News Headlines for 19 November: स्कूल असेंबली के लिए 19 नवंबर की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें

19 नवंबर 2025 की असेंबली के लिए हम आपके लिए देश-दुनिया, खेल और व्यापार जगत से जुड़ी अहम खबरें लेकर आए हैं.

राष्ट्रीय समाचार (News for School Assembly)

छत्तीसगढ़ में टॉप नक्सल कमांडर हिडमा मारा गया.

बिहार में मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की तैयारी, आम मतदाताओं को भी दिया जा रहा आमंत्रण.

बिहार में नई सरकार की कवायद तेज, प्रेम कुमार बनाए जा सकते हैं स्पीकर.

मैं बिहार नहीं छोड़ूंगा...भविष्य में जीत हमारी जरूर होगी: प्रशांत किशोर.

दिल्ली में अल फलाह ट्रस्ट पर ईडी की छापेमारी.

भारत का मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर 2027 तक 3067 अरब रुपए के आंकड़े को छूने की राह पर.

अंतरराष्ट्रीय समाचार (School Assembly News Headlines Today in Hindi)

बांग्लादेश: अंतरिम सरकार ने मीडिया को हसीना का बयान प्रकाशित करने पर दी चेतावनी.

UN ने बांग्लादेश की पूर्व PM हसीना को दी गई मौत की सजा पर जताया खेद.

तालिबान विदेश मंत्री का पाकिस्तान पर हमला, अफगान शरणार्थियों के ‘अमानवीय निर्वासन’ पर जताई कड़ी आपत्ति.

गाजा प्लान पर यूएन की मुहर से नेतन्याहू खुश, बोले इससे शांति और समृद्धि आएगी.

फिलीपींस में सत्ता बनाम परिवार: राष्ट्रपति मार्कोस पर बहन के आरोपों से मचा बवाल.

खेल समाचार (Today's Hindi News Headline for School Assembly)

बांग्लादेश में तनाव, स्थगित हो सकता है पड़ोसी मुल्क की महिला क्रिकेट टीम का भारत दौरा.

आईसीसी ने पाकिस्तानी क्रिकेटर बाबर आजम पर लगाया जुर्माना.

आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप: गुरप्रीत सिंह ने फायर पिस्टल में देश को दिलाया सिल्वर.

