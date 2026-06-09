Saharanpur Shocker: यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा केंद्र के बाहर युवक की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या; प्रेम विवाह से नाराज साले ने सरेआम उतारा मौत के घाट

युवक की गोली मारकर हत्या (Photo Credits: X)

सहारनपुर, 9 जून: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के सहारनपुर जिले (Saharanpur District) के रामपुर मणियाहारन थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाली एक बेहद खौफनाक वारदात घटित हुई है. यहाँ स्थित गोचर इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र के बाहर एक 24 वर्षीय युवक की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान शामली जिले के फतेहपुर खेड़ी गांव के रहने वाले शिव कुमार के रूप में हुई है. घटना उस समय हुई जब शिव कुमार अपनी पत्नी आकांक्षा को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा (UP Police Recruitment Exam) दिलाने के लिए केंद्र पर लाया था और बाहर उसका इंतजार कर रहा था. 'दैनिक जागरण' की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने इस ऑनर किलिंग (Honor Killing) के मुख्य संदिग्ध यानी मृतक के सगे साले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के लिए सघन छापेमारी शुरू कर दी है. यह भी पढ़ें: Meerut Shocker: यूपी के मेरठ में दिल दहला देने वाली वारदात, 7 माह के मासूम की हत्या, मां पर प्रेम प्रसंग के चलते गला घोंटकर मारने का आरोप

बहन को साथ ले जाने की जिद; मना करने पर सरेआम सिर में मारी गोली

प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस अधिकारियों से प्राप्त विवरण के मुताबिक, यह घटना मंगलवार सुबह उस समय हुई जब परीक्षा समाप्त हुई और परीक्षार्थी केंद्र से बाहर निकलने लगे. उसी दौरान आकांक्षा का सगा भाई मंजीत कॉलेज के मुख्य गेट के बाहर पहुंचा और उसने अपनी बहन व जीजा शिव कुमार को रोक लिया. मंजीत ने अपनी बहन आकांक्षा से तुरंत मांग की कि वह अपने पति को छोड़ दे और उसके साथ वापस अपने मायके लौट चले.

जब आकांक्षा ने अपने भाई के इस आदेश को मानने से साफ इनकार कर दिया, तो मंजीत और शिव कुमार के बीच तीखी बहस और कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते यह विवाद इतना बढ़ गया कि मंजीत ने अचानक अपने पास छिपाकर रखा हुआ अवैध तमंचा (Country-made pistol) निकाला और शिव कुमार के सिर से सटाकर सीधे एक गोली दाग दी. गोली लगते ही शिव कुमार अत्यधिक खून बहने के कारण मौके पर ही गिर गया, जबकि हमलावर मंजीत वहां मची चीख-पुकार और अफरा-तफरी का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया.

सहारनपुर में पुलिस भर्ती परीक्षा केंद्र के बाहर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या

🚨प्रेम विवाह की कीमत जान दे कर चुकानी पड़ी। पुलीस भर्ती की परीक्षा देने आई पत्नी के ही सामने उसके पती को गोली मार हत्या कर दी गई। सहारनपुर के रामपुर मनिहारान क्षेत्र मे दिल दहला देने वाली वारदात महिला ने लगाया अपने सगे भाई पर आरोप 👇👇 pic.twitter.com/38PSEAkLdC — Pradeep Maikhuri (@PradeepMaikhur3) June 9, 2026

परीक्षा केंद्र पर मची भगदड़; अस्पताल पहुंचने से पहले तोड़ा दम

भर्ती परीक्षा के चलते कॉलेज के बाहर सैकड़ों उम्मीदवारों और अभिभावकों की भारी भीड़ मौजूद थी. अचानक हुई इस फायरिंग से परीक्षा केंद्र के बाहर भगदड़ मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. स्थानीय निवासियों और परीक्षा की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों ने तुरंत इसकी सूचना रामपुर मणियाहारन थाना पुलिस को दी और लहूलुहान पड़े शिव कुमार को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया.

अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ ने शिव कुमार को 'ब्रॉट डेड' (अस्पताल लाने से पहले ही मृत) घोषित कर दिया. पुलिस ने विधिक प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए शव को पोस्टमॉर्टम के लिए सरकारी मोर्चरी भेज दिया है. इस दुस्साहसिक वारदात के बाद परीक्षा केंद्र के आसपास कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि शेष पालियों के परीक्षार्थियों में तनाव कम किया जा सके.

4 महीने पहले किया था प्रेम विवाह; मायके वाले दे रहे थे लगातार धमकियां

पुलिस की प्रारंभिक जांच और मृतका आकांक्षा द्वारा दर्ज कराए गए आधिकारिक बयान से साफ हुआ है कि इस वीभत्स हत्याकांड की जड़ें दोनों परिवारों के बीच चल रही पुरानी रंजिश से जुड़ी हैं. आकांक्षा ने जांच अधिकारियों को बताया कि उसने और शिव कुमार ने लगभग चार महीने पहले अपनी मर्जी से घर छोड़कर प्रेम विवाह (Love Marriage) कर लिया था, जो उसके परिवार वालों की इच्छा के सख्त खिलाफ था.

शादी के बाद से ही आकांक्षा के रिश्तेदार इस विवाह का लगातार विरोध कर रहे थे, जिसके कारण दोनों परिवारों के बीच भारी तनाव और दुश्मनी का माहौल बना हुआ था. मृतक के सगे भाई शिवम कुमार ने भी पुलिस को इस पारिवारिक विवाद की पुष्टि की है. शिवम के अनुसार, शादी के बाद से ही वधू पक्ष (लड़की के घरवालों) की ओर से शिव कुमार को जान से मारने की लगातार धमकियां मिल रही थीं.

भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मुकदमा दर्ज; आरोपी की तलाश तेज

सहारनपुर पुलिस प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मृतका आकांक्षा और मृतक के भाई शिवम की लिखित शिकायतों के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सुसंगत धाराओं (मुख्य रूप से हत्या के लिए धारा 103) के तहत एक आपराधिक मुकदमा पंजीकृत कर लिया है.

केस की निगरानी कर रहे एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, 'वारदात को अंजाम देने के तुरंत बाद आरोपी मंजीत मौके से भागने में सफल रहा. इस जघन्य कृत्य को देखते हुए पुलिस की कई विशेष खोजी टीमों (Investigative Teams) का गठन किया गया है. आरोपी मंजीत के संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है और पूरे क्षेत्र में समन्वित छापेमारी (Coordinated Raids) की जा रही है, ताकि उसे जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जा सके.