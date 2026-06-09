Meerut Shocker: यूपी के मेरठ में दिल दहला देने वाली वारदात, 7 माह के मासूम की हत्या, मां पर प्रेम प्रसंग के चलते गला घोंटकर मारने का आरोप

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

Meerut Shocker: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एक सात महीने के बच्चे की संदिग्ध मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है. बच्चे के पिता ने अपनी ही पत्नी पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि महिला ने अपने कथित प्रेम प्रसंग के चलते उनके मासूम बेटे की हत्या की है. पुलिस अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि पीड़ित पिता की शिकायत के आधार पर स्थानीय मुंडाली थाना पुलिस ने मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है.

बीमारी की बात कहकर दफनाया था शव

शिकायतकर्ता अमित के अनुसार, यह घटना बीते 30 मई की है. अमित ने पुलिस को बताया कि उसकी अनुपस्थिति में उनके 7 महीने के बेटे रुद्रांश की अचानक मौत हो गई थी. उस समय उसे और परिवार के अन्य सदस्यों को बताया गया कि बच्चा काफी बीमार था, जिसके कारण उसकी जान चली गई. इसके बाद परिवार और ग्रामीणों ने मिलकर बच्चे के शव को गांव के श्मशान घाट में दफना दिया था. यह भी पढ़े: Meerut Shocker: UP के मेरठ में टॉफी दिलाने के बहाने 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म, 45 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार; VIDEO

मोबाइल कॉल डिटेल्स से खुला राज

घटना के कुछ दिनों बाद अमित को अपनी पत्नी की हरकतों पर शक हुआ. संदेह होने पर उसने अपनी पत्नी के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स (CDR) चेक की. अमित का दावा है कि कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि उसकी पत्नी लगातार किसी अन्य युवक के संपर्क में थी और दोनों के बीच लंबी बातचीत होती थी.

इस बात को लेकर जब अमित और उसकी पत्नी के बीच विवाद हुआ, तो महिला ने कथित तौर पर बच्चे की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली.

गला दबाकर हत्या करने का आरोप

अमित ने अपनी पुलिस शिकायत में आरोप लगाया है कि जब वह घर पर अकेला था, तब उसकी पत्नी ने बच्चे का गला घोंट दिया जिससे उसकी मौत हो गई. इसके बाद उसने परिवार के लोगों और ग्रामीणों को गुमराह करने के लिए यह झूठी कहानी रची कि बच्चा बीमारी के कारण मरा है.

किठौर के क्षेत्राधिकारी (सीओ) प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि पिता की ओर से मिली तहरीर के आधार पर मामले की गहनता से जांच की जा रही है. पुलिस शव को कब्र से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम कराने और कॉल रिकॉर्ड्स की प्रामाणिकता की जांच करने की कानूनी प्रक्रिया पर विचार कर रही है.