मुंबई में 'रन फॉर यूनिटी' का आयोजन, जन-जन को एकता और राष्ट्रनिर्माण का संदेश

मुंबई, 12 अक्टूबर : लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल (Sardar Vallabhbhai Patel) की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर मुंबई में 'रन फॉर यूनिटी' (Run for Unity) का आयोजन किया गया. भाजपा विधायक संजय उपाध्याय और यूपी सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी इस कार्यक्रम में शामिल हुए. इस मैराथन को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया था. 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की दौड़ सुबह 6 बजे से शुरू हुई, जबकि 10 किलोमीटर दौड़ की शुरुआत सुबह 5.30 बजे हुई. इस मैराथन में 5 हजार से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया. सभी प्रतिभागी हीरानंदानी गार्डन से दौड़ में शामिल हुए.

इस आयोजन का उद्देश्य सरदार वल्लभभाई पटेल के एकता और राष्ट्र निर्माण के संदेश को जन-जन तक पहुंचाना है. भाजपा विधायक संजय उपाध्याय ने आईएएनएस से कहा, "पीएम मोदी की अपील पर देशभर में लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर 'रन फॉर यूनिटी' का आयोजन किया जाता है. मैं इस आयोजन के लिए शुभकामनाएं देता हूं."

उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा, "पीएम मोदी ने सदैव देश को फिट रखने की बात कही है, चाहे वह आर्थिक रूप से हो या फिर सामाजिक, शारीरिक रूप से हो या फिर सरहद की बात हो. उनके नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है. इसी का नजारा मुंबई की सड़कों पर देखा जा रहा है, जहां सुबह 6 बजे हजारों की संख्या में लोग मैराथन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं. ये दर्शाता है कि पीएम मोदी ने जिस 'फिट इंडिया मूवमेंट' का नारा दिया है, उस नारे को देशवासियों ने अपनाया है. जब हमारा देश स्वस्थ बनेगा, तभी आगे बढ़ सकेगा. यही पीएम मोदी की सोच है. उनकी इस सोच को लोगों ने समझा है. फिट इंडिया मूवमेंट आज जन-जन का आंदोलन बना है."

उल्लेखनीय है कि सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर उनकी विरासत का सम्मान करने हेतु, भारत सरकार 2024 से 2026 तक दो वर्षीय समारोह मनाएगी. इस पहल का उद्देश्य युवाओं में एकता, देशभक्ति और नागरिक जिम्मेदारी की भावना जगाना है.